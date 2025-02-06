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Чи стоїть питання примусової мобілізації жінок - член комітету ВР з нацбезпеки відповів

Чи стоїть питання примусової мобілізації жінок - член комітету ВР з нацбезпеки відповів

Київ • УНН

 • 36856 перегляди

Федір Веніславський заявив, що питання примусової мобілізації жінок в Україні не розглядається. Наразі 68 тисяч жінок служать у ЗСУ, з них 5 тисяч - у зоні бойових дій.

В Україні питання примусової мобілізації жінок не стоїть. Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.  

Веніславський нагадав, що ухвалено й підписано Президентом закон, згідно з яким проходження базової військової підготовки для жінок є добровільним.

Жінки стають на військовий облік виключно за їх добровільною згодою, жінки проходять базову військову підготовку виключно за добровільною згодою, і після проходження базової військової підготовки вони також стають на військовий облік за добровільною згодою й можуть бути мобілізовані за їх згодою. Тому питання примусової мобілізації жінок не стоїть

- зазначив Веніславський.

За його словами, на сьогодні в українському війську, загалом в секторі безпеки та оборони, десятки тисяч жінок виконують бойові завдання та укладають контракти.

Доповнення

Міністерство оборони України у вересні 2024 року повідомляло, що загальна чисельність жінок у Збройних силах України - 68 тисяч, з яких 5 тис. перебувають в зоні бойових дій.

У Міноборони розповіли, які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони через рекрутинг27.01.25, 18:26 • 39407 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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