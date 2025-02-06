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Стоит ли вопрос принудительной мобилизации женщин - член комитета ВР по нацбезопасности ответил

Стоит ли вопрос принудительной мобилизации женщин - член комитета ВР по нацбезопасности ответил

Киев  •  УНН

 • 3356 просмотра

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Федор Вениславский заявил, что вопрос принудительной мобилизации женщин в Украине не рассматривается. Сейчас 68 тысяч женщин служат в ВСУ, из них 5 тысяч - в зоне боевых действий.

В Украине вопрос принудительной мобилизации женщин не стоит. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский во время брифинга, передает корреспондент УНН.  

Вениславский напомнил, что принят и подписан Президентом закон, согласно которому прохождение базовой военной подготовки для женщин является добровольным.

Женщины становятся на воинский учет исключительно по их добровольному согласию, женщины проходят базовую военную подготовку исключительно по добровольному согласию, и после прохождения базовой военной подготовки они также становятся на воинский учет по добровольному согласию и могут быть мобилизованы с их согласия. Поэтому вопрос принудительной мобилизации женщин не стоит

- отметил Вениславский.

По его словам, на сегодня в украинской армии, в целом в секторе безопасности и обороны, десятки тысяч женщин выполняют боевые задачи и заключают контракты.

Дополнение

Министерство обороны Украины в сентябре 2024 года сообщало, что общая численность женщин в Вооруженных силах Украины - 68 тысяч, из которых 5 тыс. находятся в зоне боевых действий.

В Минобороны рассказали, какие специальности выбирают женщины, присоединяющиеся к Силам обороны через рекрутинг27.01.25, 18:26 • 39094 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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