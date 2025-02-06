Стоит ли вопрос принудительной мобилизации женщин - член комитета ВР по нацбезопасности ответил

В Украине вопрос принудительной мобилизации женщин не стоит. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Вениславский напомнил, что принят и подписан Президентом закон, согласно которому прохождение базовой военной подготовки для женщин является добровольным.

Женщины становятся на воинский учет исключительно по их добровольному согласию, женщины проходят базовую военную подготовку исключительно по добровольному согласию, и после прохождения базовой военной подготовки они также становятся на воинский учет по добровольному согласию и могут быть мобилизованы с их согласия. Поэтому вопрос принудительной мобилизации женщин не стоит - отметил Вениславский.

По его словам, на сегодня в украинской армии, в целом в секторе безопасности и обороны, десятки тысяч женщин выполняют боевые задачи и заключают контракты.

Дополнение

Министерство обороны Украины в сентябре 2024 года сообщало, что общая численность женщин в Вооруженных силах Украины - 68 тысяч, из которых 5 тыс. находятся в зоне боевых действий.

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