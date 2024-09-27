Загальна чисельність жінок у ЗСУ сягнула майже 70 тисяч - Міноборони
Київ • УНН
У Збройних силах України служать 68 тисяч жінок, з яких 48 тисяч - військовослужбовиці. Близько 5 тисяч жінок-військових перебувають безпосередньо в зоні бойових дій.
Загальна чисельність жінок у Збройних силах України - 68 тисяч з яких 5 тис. перебувають в зоні бойових дій. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
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Загальна чисельність жінок у Збройних силах України - 68 000, з них військовослужбовиць - понад 48 000. Безпосередньо в зоні бойових дій перебувають близько 5 000 військовослужбовиць
Як заявила державний секретар міністерства Людмила Дараган, сьогодні жінки всюди - тримають тил, працюють на важких посадах, воюють в лавах ЗСУ, чим доводять, що оцінювати людей потрібно за їхніми можливостями, ефективністю та розумом, а не за статтю.
Вона також розповіла, що вдалося покращити рівень речового забезпечення військовослужбовиць. Наприклад, у 2023 році з'явилася літня жіноча військова форма - до цього була доступна лише парадна.
Нагадаємо
У ВР зареєстрували закон № 12066, який пропонує створити Єдиний державний реєстр військовослужбовців для вдосконалення військового обліку та надання електронних послуг.