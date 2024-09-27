Общая численность женщин в ВСУ достигла почти 70 тысяч - Минобороны

Общая численность женщин в Вооруженных силах Украины - 68 тысяч из которых 5 тыс. находятся в зоне боевых действий. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Общая численность женщин в Вооруженных силах Украины - 68 000, из них военнослужащих - более 48 000. Непосредственно в зоне боевых действий находятся около 5 000 военнослужащих - говорится в сообщении.

Как заявила государственный секретарь министерства Людмила Дараган, сегодня женщины везде - держат тыл, работают на тяжелых должностях, воюют в рядах ВСУ, чем доказывают, что оценивать людей нужно по их возможностям, эффективности и уму, а не по полу.

Она также рассказала, что удалось улучшить уровень вещевого обеспечения военнослужащих. Например, в 2023 году появилась летняя женская военная форма - до этого была доступна только парадная.

Напомним,

В ВР зарегистрировали закон № 12066, который предлагает создать Единый государственный реестр военнослужащих для совершенствования воинского учета и предоставления электронных услуг.