Чорноморськ та околиці знеструмлені після атаки безпілотників ворога - звіт одеської ОВА

Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 15891 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 41094 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 67501 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 83029 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 100600 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 250041 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 108489 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84523 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98594 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 316061 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Публікації
Ексклюзиви
У ЄС розглядають зміну процесу ухвалення рішень для обходу постійних вето Угорщини 30 серпня, 21:25 • 7870 перегляди
У Запоріжжі триває ліквідація наслідків російської нічної атаки: в ОВА повідомили про ситуацію з електропостачанням та газом30 серпня, 21:25 • 4286 перегляди
Команда ДСНС прихистили собаку Джессі, яка втратила господаря внаслідок російської атаки на Київ30 серпня, 23:20 • 8138 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 9752 перегляди
Іран ввів обмеження на в’їзд для росіян31 серпня, 00:31 • 5160 перегляди
Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 636 цілей рфPhoto31 серпня, 00:56 • 7462 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International02:29 • 6982 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 91614 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 220484 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 223681 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 316064 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 265248 перегляди
Володимир Зеленський
Нарендра Моді
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Кая Каллас
Україна
Державний кордон України
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Китай
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 105069 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 237882 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 261345 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 258561 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 238793 перегляди
Фейкові новини
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Чорноморськ та околиці знеструмлені після атаки безпілотників ворога - звіт одеської ОВА

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Одещина зазнала масованої атаки дронів, пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Понад 29 тисяч абонентів залишилися без світла, є один постраждалий.

Чорноморськ та околиці знеструмлені після атаки безпілотників ворога - звіт одеської ОВА

Загарабники масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Серед наслідків - майже 30 тисяч абонентів без електроенергії. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці, повідомив керівник одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

  Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії. 

Відомо про одну постраждалу людину.  

За словами чиновника, через атаку зс рф, пошкоджені приватні будинки та адміністративні приміщення. 

У деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували наші рятувальники.

- повідомив Кіпер.

Керівник ОВА Одеської області зазначив:

Роботи з відновлення вже розпочалися. Наразі критична інфраструктура працює від генераторів. 

Нагадаємо

Російські війська здійснили майже 400 атак по Запорізькій області, призвівши до загибелі однієї людини та поранення 37. Пошкоджено 382 об'єкти інфраструктури та житлового фонду.

В ніч на 31 серпня Україна відбила атаку 142 ударних дронів та імітаторів. Сили ППО збили або подавили 126 ворожих БпЛА та дронів-імітаторів.

Ігор Тележніков

Війна в Україні
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область
Запорізька область
Україна