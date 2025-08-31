Чорноморськ та околиці знеструмлені після атаки безпілотників ворога - звіт одеської ОВА
Київ • УНН
Одещина зазнала масованої атаки дронів, пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Понад 29 тисяч абонентів залишилися без світла, є один постраждалий.
Загарабники масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Серед наслідків - майже 30 тисяч абонентів без електроенергії. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці, повідомив керівник одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії.
Відомо про одну постраждалу людину.
За словами чиновника, через атаку зс рф, пошкоджені приватні будинки та адміністративні приміщення.
У деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували наші рятувальники.
Керівник ОВА Одеської області зазначив:
Роботи з відновлення вже розпочалися. Наразі критична інфраструктура працює від генераторів.
Нагадаємо
Російські війська здійснили майже 400 атак по Запорізькій області, призвівши до загибелі однієї людини та поранення 37. Пошкоджено 382 об'єкти інфраструктури та житлового фонду.
В ніч на 31 серпня Україна відбила атаку 142 ударних дронів та імітаторів. Сили ППО збили або подавили 126 ворожих БпЛА та дронів-імітаторів.