Українські захисники відбили масовану атаку дронів: знищено понад 120 дронів зс рф

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 15353 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 39850 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 66592 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 82080 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 99791 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 249709 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 108150 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84434 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98498 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 315495 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.4м/с
53%
747мм
Популярнi новини
У ЄС розглядають зміну процесу ухвалення рішень для обходу постійних вето Угорщини 30 серпня, 21:25 • 6676 перегляди
У Запоріжжі триває ліквідація наслідків російської нічної атаки: в ОВА повідомили про ситуацію з електропостачанням та газом30 серпня, 21:25 • 3222 перегляди
Команда ДСНС прихистили собаку Джессі, яка втратила господаря внаслідок російської атаки на Київ30 серпня, 23:20 • 6928 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 8546 перегляди
Іран ввів обмеження на в’їзд для росіян00:31 • 3906 перегляди
Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 636 цілей рфPhoto00:56 • 6354 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International02:29 • 5788 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 91043 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 219790 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 223095 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 315495 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 264748 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Нарендра Моді
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Китай
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 104840 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 237642 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 261114 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 258317 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 238569 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Українські захисники відбили масовану атаку дронів: знищено понад 120 дронів зс рф

Київ • УНН

 • 30 перегляди

В ніч на 31 серпня Україна відбила атаку 142 ударних дронів та імітаторів. Сили ППО збили або подавили 126 ворожих БпЛА та дронів-імітаторів.

Українські захисники відбили масовану атаку дронів: знищено понад 120 дронів зс рф

Загалом, у ніч на 31 серпня, ворог атакував 142-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Передає УНН із посиланням на Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Деталі

Минулої доби російські війська з 21.00, 30 серпня, почали атаку на територію України 142-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Атака проводилася з різних напрямків:  , ,  – ТОТ Криму.

  • Курськ;
    • Міллерово;
      • Приморсько-Ахтарськ – рф;
        • Чауда (з території окупованого Криму);

          За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни. 

          Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Втім зафіксовано влучання на 10 локаціях і падіння збитих (уламки) на 6 локаціях: у цьому аспекті ідеться про 16 ударних дронів ворога.

          Нагадування

          Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у суботу, 30 серпня, заявляв, що українська авіація збільшує кількість F-16. Літаки вже використовувалися для відбиття ворожих атак. 

          Масового застосування рф реактивних дронів немає, є поодинокі випадки.

          Є загроза щодо застосування противником реактивних БПЛА.

          "Звісно, масового їх застосування немає, є поодинокі випадки.", - розповів Ігнат.

          Ігор Тележніков

          Війна в Україні
          Курськ
          Юрій Ігнат
          Збройні сили України
          Шахед-136
          Крим
          Україна
          F-16 Fighting Falcon