Українські захисники відбили масовану атаку дронів: знищено понад 120 дронів зс рф
Київ • УНН
В ніч на 31 серпня Україна відбила атаку 142 ударних дронів та імітаторів. Сили ППО збили або подавили 126 ворожих БпЛА та дронів-імітаторів.
Загалом, у ніч на 31 серпня, ворог атакував 142-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Передає УНН із посиланням на Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
Деталі
Минулої доби російські війська з 21.00, 30 серпня, почали атаку на територію України 142-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Атака проводилася з різних напрямків: , , – ТОТ Криму.
- Курськ;
- Міллерово;
- Приморсько-Ахтарськ – рф;
- Чауда (з території окупованого Криму);
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Втім зафіксовано влучання на 10 локаціях і падіння збитих (уламки) на 6 локаціях: у цьому аспекті ідеться про 16 ударних дронів ворога.
Нагадування
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у суботу, 30 серпня, заявляв, що українська авіація збільшує кількість F-16. Літаки вже використовувалися для відбиття ворожих атак.
Масового застосування рф реактивних дронів немає, є поодинокі випадки.
Є загроза щодо застосування противником реактивних БПЛА.
"Звісно, масового їх застосування немає, є поодинокі випадки.", - розповів Ігнат.