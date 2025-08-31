Украинские защитники отбили массированную атаку дронов: уничтожено более 120 дронов ВС РФ

$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 15324 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 39773 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 66523 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 82008 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 99728 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 249683 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 108131 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84429 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98486 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 315459 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
В ЕС рассматривают изменение процесса принятия решений для обхода постоянных вето Венгрии30 августа, 21:25 • 6556 просмотра
В Запорожье продолжается ликвидация последствий российской ночной атаки: в ОВА сообщили о ситуации с электроснабжением и газом30 августа, 21:25 • 3114 просмотра
Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев30 августа, 23:20 • 6824 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 8416 просмотра
Иран ввел ограничения на въезд для россиян00:31 • 3786 просмотра
В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей РФPhoto00:56 • 6246 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International02:29 • 5668 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 91016 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 219763 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 223069 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 315461 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 264714 просмотра
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Андрей Парубий
Украина
Государственная граница Украины
Запорожье
Соединённые Штаты
Китай
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 104830 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 237630 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 261101 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 258303 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 238556 просмотра
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Украинские защитники отбили массированную атаку дронов: уничтожено более 120 дронов ВС РФ

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В ночь на 31 августа Украина отбила атаку 142 ударных дронов и имитаторов. Силы ПВО сбили или подавили 126 вражеских БПЛА и дронов-имитаторов.

Украинские защитники отбили массированную атаку дронов: уничтожено более 120 дронов ВС РФ

В целом, в ночь на 31 августа, враг атаковал 142-мя ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Передает УНН со ссылкой на Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Детали

За прошедшие сутки российские войска с 21.00, 30 августа, начали атаку на территорию Украины 142-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Атака проводилась с разных направлений:  , ,  – ТОТ Крыма.

  • Курск;
    • Миллерово;
      • Приморско-Ахтарск – рф;
        • Чауда (с территории оккупированного Крыма);

          По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны. 

          Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Впрочем, зафиксированы попадания на 10 локациях и падение сбитых (обломки) на 6 локациях: в этом аспекте речь идет о 16 ударных дронах врага.

          Напоминание

          Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в субботу, 30 августа, заявлял, что украинская авиация увеличивает количество F-16. Самолеты уже использовались для отражения вражеских атак. 

          Массового применения рф реактивных дронов нет, есть единичные случаи.

          Есть угроза применения противником реактивных БПЛА.

          "Конечно, массового их применения нет, есть единичные случаи.", - рассказал Игнат.

          Игорь Тележников

