Украинские защитники отбили массированную атаку дронов: уничтожено более 120 дронов ВС РФ
Киев • УНН
В ночь на 31 августа Украина отбила атаку 142 ударных дронов и имитаторов. Силы ПВО сбили или подавили 126 вражеских БПЛА и дронов-имитаторов.
В целом, в ночь на 31 августа, враг атаковал 142-мя ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Передает УНН со ссылкой на Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Детали
За прошедшие сутки российские войска с 21.00, 30 августа, начали атаку на территорию Украины 142-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Атака проводилась с разных направлений: , , – ТОТ Крыма.
- Курск;
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск – рф;
- Чауда (с территории оккупированного Крыма);
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Впрочем, зафиксированы попадания на 10 локациях и падение сбитых (обломки) на 6 локациях: в этом аспекте речь идет о 16 ударных дронах врага.
Напоминание
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в субботу, 30 августа, заявлял, что украинская авиация увеличивает количество F-16. Самолеты уже использовались для отражения вражеских атак.
Массового применения рф реактивных дронов нет, есть единичные случаи.
Есть угроза применения противником реактивных БПЛА.
"Конечно, массового их применения нет, есть единичные случаи.", - рассказал Игнат.