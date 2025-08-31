Черноморск и окрестности обесточены после атаки беспилотников врага – отчет Одесской ОВА

Одесская область подверглась массированной атаке дронов, повреждена энергетическая инфраструктура. Более 29 тысяч абонентов остались без света, есть один пострадавший.

Захватчики массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Среди последствий - почти 30 тысяч абонентов без электроэнергии. Больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности, сообщил руководитель одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН. Подробности В результате удара есть повреждения энергетической инфраструктуры. Сейчас более 29 тысяч абонентов без электроэнергии. Известно об одном пострадавшем человеке. По словам чиновника, из-за атаки ВС РФ повреждены частные дома и административные помещения. В некоторых местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали наши спасатели. - сообщил Кипер. Руководитель ОВА Одесской области отметил: Работы по восстановлению уже начались. Сейчас критическая инфраструктура работает от генераторов. Напомним Российские войска совершили почти 400 атак по Запорожской области, что привело к гибели одного человека и ранению 37. Повреждено 382 объекта инфраструктуры и жилого фонда. В ночь на 31 августа Украина отразила атаку 142 ударных дронов и имитаторов. Силы ПВО сбили или подавили 126 вражеских БПЛА и дронов-имитаторов.