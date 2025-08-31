Черноморск и окрестности обесточены после атаки беспилотников врага – отчет Одесской ОВА
Киев • УНН
Одесская область подверглась массированной атаке дронов, повреждена энергетическая инфраструктура. Более 29 тысяч абонентов остались без света, есть один пострадавший.
Захватчики массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Среди последствий - почти 30 тысяч абонентов без электроэнергии. Больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности, сообщил руководитель одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Подробности
В результате удара есть повреждения энергетической инфраструктуры. Сейчас более 29 тысяч абонентов без электроэнергии.
Известно об одном пострадавшем человеке.
По словам чиновника, из-за атаки ВС РФ повреждены частные дома и административные помещения.
В некоторых местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали наши спасатели.
Руководитель ОВА Одесской области отметил:
Работы по восстановлению уже начались. Сейчас критическая инфраструктура работает от генераторов.
