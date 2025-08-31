Черноморск и окрестности обесточены после атаки беспилотников врага – отчет Одесской ОВА

$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 15896 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 41100 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 67506 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 83035 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 100607 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 250045 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 108492 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84523 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98594 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 316065 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
В ЕС рассматривают изменение процесса принятия решений для обхода постоянных вето Венгрии30 августа, 21:25 • 7872 просмотра
В Запорожье продолжается ликвидация последствий российской ночной атаки: в ОВА сообщили о ситуации с электроснабжением и газом30 августа, 21:25 • 4286 просмотра
Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев30 августа, 23:20 • 8138 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 9752 просмотра
Иран ввел ограничения на въезд для россиян31 августа, 00:31 • 5162 просмотра
В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей РФPhoto31 августа, 00:56 • 7462 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International02:29 • 6982 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 91615 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 220485 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 223682 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 316065 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 265249 просмотра
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Кайя Каллас
Украина
Государственная граница Украины
Запорожье
Соединённые Штаты
Китай
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 105071 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 237884 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 261347 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 258563 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 238795 просмотра
Фейковые новости
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Черноморск и окрестности обесточены после атаки беспилотников врага – отчет Одесской ОВА

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Одесская область подверглась массированной атаке дронов, повреждена энергетическая инфраструктура. Более 29 тысяч абонентов остались без света, есть один пострадавший.

Черноморск и окрестности обесточены после атаки беспилотников врага – отчет Одесской ОВА

Захватчики массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Среди последствий - почти 30 тысяч абонентов без электроэнергии. Больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности, сообщил руководитель одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Подробности

В результате удара есть повреждения энергетической инфраструктуры. Сейчас более 29 тысяч абонентов без электроэнергии.

Известно об одном пострадавшем человеке.

По словам чиновника, из-за атаки ВС РФ повреждены частные дома и административные помещения.

В некоторых местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали наши спасатели.

- сообщил Кипер.

Руководитель ОВА Одесской области отметил:

Работы по восстановлению уже начались. Сейчас критическая инфраструктура работает от генераторов.

Напомним

Российские войска совершили почти 400 атак по Запорожской области, что привело к гибели одного человека и ранению 37. Повреждено 382 объекта инфраструктуры и жилого фонда.

В ночь на 31 августа Украина отразила атаку 142 ударных дронов и имитаторов. Силы ПВО сбили или подавили 126 вражеских БПЛА и дронов-имитаторов.

Игорь Тележников

Война в Украине
Электроэнергия
Олег Кипер
Одесская область
Запорожская область
Украина