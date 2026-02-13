Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини

Питання можливого тиску з боку Дональда Трампа на росію залишається одним із ключових у міжнародних дискусіях щодо перспектив завершення війни. У публічному просторі дедалі частіше лунає запитання: чи варто очікувати від Трампа жорстких дій проти кремля і чому таких кроків досі не видно.

Своє бачення цієї ситуації у коментарі для УНН озвучив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський. Він пояснив, чому обережна позиція Трампа є свідомою стратегією.

Сумнів у ефективності тиску

На думку експерта, ключова причина відсутності жорсткого тиску полягає у тому, що Дональд Трамп не впевнений в його результативності. У його логіці санкції чи інші обмежувальні заходи не гарантують зміни поведінки росії.

Трамп поки що не впевнений, що тиск на росію реально спрацює. Він не бачить чітких доказів того, що посилення санкцій змусить путіна піти на поступки - пояснює Желіховський.

Саме тому, за словами експерта, американський політик не поспішає з різкими кроками, які можуть мати незворотні наслідки.

Ризик виходу росії з переговорного процесу

Ще один важливий фактор - страх зірвати будь-який переговорний формат. За словами Желіховського, росія послідовно дає зрозуміти, що тиск з боку США може стати приводом для виходу з перемовин.

І росія, і Сполучені Штати фактично визнають, що певні сигнали чи домовленості вже були. Це означає, що сторони самі себе загнали у певні рамки і тепер не хочуть їх різко ламати - зазначає експерт.

У такій ситуації жорсткі дії з боку Вашингтона можуть бути використані москвою як аргумент проти США.

Маніпулятивна позиція кремля

За словами Желіховського, росія вже зараз може апелювати до того, що нібито готова до припинення вогню, але висуває неприйнятні для України умови.

росія може заявити: чому ви запроваджуєте санкції, якщо ми готові підписати документ про припинення вогню? Єдине, що потрібно, - щоб Україна вийшла з неокупованих територій Донбасу. Тоді кремль може звинуватити американського президента у нечесності - пояснює він.

Саме цей аргумент, на думку експерта, стримує Трампа від різких рішень.

Фактор проміжних виборів у США

Експерт також звернув увагу на фактор проміжних виборів у США, які напряму впливають на політичну логіку Дональда Трампа. За його словами, у виборчий період для американського президента принципово важливий швидкий, видимий результат.

Йому потрібен швидкий результат для виборів. А санкції - це гра в довгу. Це не той інструмент, який дає ефект тут і зараз - зазначив експерт.

За словами Желіховського, саме тому ставка на санкційний тиск виглядає для Трампа малопривабливою в короткостроковій перспективі.

Санкції не дають миттєвого політичного результату. Їхній ефект проявляється з часом, а у виборчий період це не працює на імідж - пояснив він.

Він наголосив, що Трамп зацікавлений у демонстрації успіху, який можна швидко показати виборцям.

Йому потрібно показати, що він здатен досягати результатів швидко. Якщо він не бачить можливості швидко домовитися, то він не буде вкладати ресурси в цей напрямок - підсумував експерт.

Війна може тривати і надалі

Попри намагання Дональда Трампа укласти "швидку угоду", експерт звертає увагу на те, що наразі немає підстав очікувати швидкого завершення війни.

Я не бачу передумов, щоб бойові дії припинилися найближчим часом. Є велика ймовірність, що вони триватимуть і у 2026 році - говорить Желіховський.

За словами експерта, повідомлення про підготовку росії до наступальних дій навесні та влітку лише підтверджують відсутність реального бажання домовлятися.

Це демонструє, що росія готова продовжувати війну, навіть попри проблеми в економіці, нестачу живої сили та інші труднощі. Для України це буде дуже непростий період. Хоча я не виключаю, що ми отримаємо певне вікно можливостей для припинення вогню, але зараз це виглядає малоймовірним - наголошує він.

Таким чином, обережність Дональда Трампа у питанні тиску на росію пояснюється поєднанням прагматизму, страху зірвати переговорний процес і сумнівів у ефективності санкцій. Водночас така стратегія не гарантує ані припинення війни, ані реального компромісу.

