$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 166 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 7226 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 11236 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 25458 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 50852 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 36848 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 47008 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 35267 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 27319 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 28122 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.4м/с
91%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прикордонники на Півдні знищили човен і роботизований комплекс ворогаVideo13 лютого, 00:21 • 9104 перегляди
Американці вважають Байдена кращим президентом за Трампа - опитування13 лютого, 01:30 • 11710 перегляди
Транспорт в окупованому Криму працює в режимі виживання, запізнення автобусів до 2 годин - ЦНС13 лютого, 02:02 • 13459 перегляди
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України04:21 • 12862 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 11276 перегляди
Публікації
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 166 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 11317 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 47968 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 89458 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 79174 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Донецька область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 352 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 20801 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 25083 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 50538 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 43399 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
MIM-104 Patriot

Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Дональд Трамп не впевнений у результативності тиску на росію та побоюється зірвати переговорний процес. Експерт Станіслав Желіховський пояснив, що Трампу потрібен швидкий результат для виборів, а санкції не дають миттєвого ефекту.

Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини

Питання можливого тиску з боку Дональда Трампа на росію залишається одним із ключових у міжнародних дискусіях щодо перспектив завершення війни. У публічному просторі дедалі частіше лунає запитання: чи варто очікувати від Трампа жорстких дій проти кремля і чому таких кроків досі не видно.

Своє бачення цієї ситуації у коментарі для УНН озвучив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський. Він пояснив, чому обережна позиція Трампа є свідомою стратегією.

Сумнів у ефективності тиску

На думку експерта, ключова причина відсутності жорсткого тиску полягає у тому, що Дональд Трамп не впевнений в його результативності. У його логіці санкції чи інші обмежувальні заходи не гарантують зміни поведінки росії.

Трамп поки що не впевнений, що тиск на росію реально спрацює. Він не бачить чітких доказів того, що посилення санкцій змусить путіна піти на поступки

 - пояснює Желіховський.

Саме тому, за словами експерта, американський політик не поспішає з різкими кроками, які можуть мати незворотні наслідки.

Ризик виходу росії з переговорного процесу

Ще один важливий фактор - страх зірвати будь-який переговорний формат. За словами Желіховського, росія послідовно дає зрозуміти, що тиск з боку США може стати приводом для виходу з перемовин.

І росія, і Сполучені Штати фактично визнають, що певні сигнали чи домовленості вже були. Це означає, що сторони самі себе загнали у певні рамки і тепер не хочуть їх різко ламати

- зазначає експерт.

У такій ситуації жорсткі дії з боку Вашингтона можуть бути використані москвою як аргумент проти США.

Україна, США та рф планують новий раунд переговорів наступного тижня - Politico13.02.26, 11:57 • 170 переглядiв

Маніпулятивна позиція кремля

За словами Желіховського, росія вже зараз може апелювати до того, що нібито готова до припинення вогню, але висуває неприйнятні для України умови.

росія може заявити: чому ви запроваджуєте санкції, якщо ми готові підписати документ про припинення вогню? Єдине, що потрібно, - щоб Україна вийшла з неокупованих територій Донбасу. Тоді кремль може звинуватити американського президента у нечесності

- пояснює він.

Саме цей аргумент, на думку експерта, стримує Трампа від різких рішень.

Фактор проміжних виборів у США

Експерт також звернув увагу на фактор проміжних виборів у США, які напряму впливають на політичну логіку Дональда Трампа. За його словами, у виборчий період для американського президента принципово важливий швидкий, видимий результат.

Йому потрібен швидкий результат для виборів. А санкції - це гра в довгу. Це не той інструмент, який дає ефект тут і зараз

- зазначив експерт.

За словами Желіховського, саме тому ставка на санкційний тиск виглядає для Трампа малопривабливою в короткостроковій перспективі.

ISW: кремль не погоджується з США щодо єдиного питання про Донбасс на мирних переговорах31.01.26, 08:46 • 4967 переглядiв

Санкції не дають миттєвого політичного результату. Їхній ефект проявляється з часом, а у виборчий період це не працює на імідж

- пояснив він.

Він наголосив, що Трамп зацікавлений у демонстрації успіху, який можна швидко показати виборцям.

Йому потрібно показати, що він здатен досягати результатів швидко. Якщо він не бачить можливості швидко домовитися, то він не буде вкладати ресурси в цей напрямок

- підсумував експерт.

Війна може тривати і надалі

Попри намагання Дональда Трампа укласти "швидку угоду", експерт звертає увагу на те, що наразі немає підстав очікувати швидкого завершення війни.

Я не бачу передумов, щоб бойові дії припинилися найближчим часом. Є велика ймовірність, що вони триватимуть і у 2026 році

- говорить Желіховський.

За словами експерта, повідомлення про підготовку росії до наступальних дій навесні та влітку лише підтверджують відсутність реального бажання домовлятися.

Це демонструє, що росія готова продовжувати війну, навіть попри проблеми в економіці, нестачу живої сили та інші труднощі. Для України це буде дуже непростий період. Хоча я не виключаю, що ми отримаємо певне вікно можливостей для припинення вогню, але зараз це виглядає малоймовірним

 - наголошує він.

Таким чином, обережність Дональда Трампа у питанні тиску на росію пояснюється поєднанням прагматизму, страху зірвати переговорний процес і сумнівів у ефективності санкцій. Водночас така стратегія не гарантує ані припинення війни, ані реального компромісу.

Трамп може вийти з переговорів щодо України перед виборами до Конгресу - ЗМІ12.02.26, 22:37 • 11633 перегляди

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвітПублікації
російська пропаганда
Санкції
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна