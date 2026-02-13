$42.990.04
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 666 просмотра

Дональд Трамп не уверен в результативности давления на россию и опасается сорвать переговорный процесс. Эксперт Станислав Желиховский объяснил, что Трампу нужен быстрый результат для выборов, а санкции не дают мгновенного эффекта.

Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины

Вопрос возможного давления со стороны Дональда Трампа на россию остается одним из ключевых в международных дискуссиях относительно перспектив завершения войны. В публичном пространстве все чаще звучит вопрос: стоит ли ожидать от Трампа жестких действий против кремля и почему таких шагов до сих пор не видно.

Свое видение этой ситуации в комментарии для УНН озвучил эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский. Он объяснил, почему осторожная позиция Трампа является сознательной стратегией.

Сомнение в эффективности давления

По мнению эксперта, ключевая причина отсутствия жесткого давления заключается в том, что Дональд Трамп не уверен в его результативности. В его логике санкции или другие ограничительные меры не гарантируют изменения поведения россии.

Трамп пока не уверен, что давление на россию реально сработает. Он не видит четких доказательств того, что усиление санкций заставит путина пойти на уступки

 - объясняет Желиховский.

Именно поэтому, по словам эксперта, американский политик не спешит с резкими шагами, которые могут иметь необратимые последствия.

Риск выхода россии из переговорного процесса

Еще один важный фактор - страх сорвать любой переговорный формат. По словам Желиховского, россия последовательно дает понять, что давление со стороны США может стать поводом для выхода из переговоров.

И россия, и Соединенные Штаты фактически признают, что определенные сигналы или договоренности уже были. Это означает, что стороны сами себя загнали в определенные рамки и теперь не хотят их резко ломать

- отмечает эксперт.

В такой ситуации жесткие действия со стороны Вашингтона могут быть использованы москвой как аргумент против США.

Украина, США и РФ планируют новый раунд переговоров на следующей неделе - Politico13.02.2026, 11:57 • 376 просмотров

Манипулятивная позиция кремля

По словам Желиховского, россия уже сейчас может апеллировать к тому, что якобы готова к прекращению огня, но выдвигает неприемлемые для Украины условия.

россия может заявить: почему вы вводите санкции, если мы готовы подписать документ о прекращении огня? Единственное, что нужно, - чтобы Украина вышла из неоккупированных территорий Донбасса. Тогда Кремль может обвинить американского президента в нечестности

- объясняет он.

Именно этот аргумент, по мнению эксперта, сдерживает Трампа от резких решений.

Фактор промежуточных выборов в США

Эксперт также обратил внимание на фактор промежуточных выборов в США, которые напрямую влияют на политическую логику Дональда Трампа. По его словам, в избирательный период для американского президента принципиально важен быстрый, видимый результат.

Ему нужен быстрый результат для выборов. А санкции - это игра в долгую. Это не тот инструмент, который дает эффект здесь и сейчас

- отметил эксперт.

По словам Желиховского, именно поэтому ставка на санкционное давление выглядит для Трампа малопривлекательной в краткосрочной перспективе.

ISW: кремль не согласен с США по единственному вопросу о Донбассе на мирных переговорах31.01.2026, 08:46 • 4967 просмотров

Санкции не дают мгновенного политического результата. Их эффект проявляется со временем, а в избирательный период это не работает на имидж

- объяснил он.

Он подчеркнул, что Трамп заинтересован в демонстрации успеха, который можно быстро показать избирателям.

Ему нужно показать, что он способен достигать результатов быстро. Если он не видит возможности быстро договориться, то он не будет вкладывать ресурсы в это направление

- подытожил эксперт.

Война может продолжаться и дальше

Несмотря на попытки Дональда Трампа заключить "быстрое соглашение", эксперт обращает внимание на то, что сейчас нет оснований ожидать быстрого завершения войны.

Я не вижу предпосылок, чтобы боевые действия прекратились в ближайшее время. Есть большая вероятность, что они будут продолжаться и в 2026 году

- говорит Желиховский.

По словам эксперта, сообщения о подготовке россии к наступательным действиям весной и летом лишь подтверждают отсутствие реального желания договариваться.

Это демонстрирует, что россия готова продолжать войну, даже несмотря на проблемы в экономике, нехватку живой силы и другие трудности. Для Украины это будет очень непростой период. Хотя я не исключаю, что мы получим определенное окно возможностей для прекращения огня, но сейчас это выглядит маловероятным

 - подчеркивает он.

Таким образом, осторожность Дональда Трампа в вопросе давления на россию объясняется сочетанием прагматизма, страха сорвать переговорный процесс и сомнений в эффективности санкций. В то же время такая стратегия не гарантирует ни прекращения войны, ни реального компромисса.

Трамп может выйти из переговоров по Украине перед выборами в Конгресс - СМИ12.02.2026, 22:37 • 11642 просмотра

Андрей Тимощенков

