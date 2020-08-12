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Чим корисне вино: п'ять наукових фактів

Чим корисне вино: п'ять наукових фактів

Київ • УНН

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Про особливості та корисні властивості вина говорять вчені з усього світу. Виявляється, корисностей у цього напою куди більше, ніж може здатися на перший погляд.

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Протягом багатьох років вино піддавалося інтенсивним науковим дослідженням, в ході яких була доведена унікальність напою з точки зору його позитивного впливу на здоров'я людини. Редакція УНН зібрала п'ять наукових фактів про вино, які повинен знати кожен поціновувач напою.

Сприяє довголіттю життя

Такий висновок зробили експерти дослідницького Каліфорнійського університету в Ірвайні (США), попередньо вивчивши звички 1700 осіб у віці 90-99 років.

Експеримент тривав 15 років. В результаті вчені прийшли до висновку, що ті учасники дослідження, які щодня вживали близько двох келихів вина або пива на день, були на 18% менше схильні до передчасної смерті.

Разом з тим фахівці підкреслюють, що розраховувати на вино як на "чарівний" напій з метою прожити до 90 років не варто. Його можна і потрібно вживати, але в невеликих дозах, паралельно стежачи за харчуванням і дотримуючись здорового способу життя.

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Зміцнює імунітет

Імунна система, яка виконує захисну функцію для всього людського організму, стає більш ефективною, якщо щодня випивати трохи вина. До такого висновку прийшли співробітники Медичного коледжу при Інституті Каліфорнії.

Річ у тім, що в червоному вині присутній ресвератрол. Саме він, на думку вчених, зміцнює імунітет.

Також фахівці вважають, що завдяки ресвератролу вживання вина в малих дозах знижує ризик виникнення ожиріння і підвищує загальну фізичну витривалість.

Зменшує ризик розвитку недоумства

Американські вчені з Рочестерського університету прийшли до висновку, що вживання невеликої кількості алкоголю сприяє зниженню ризику хвороби Альцгеймера.

Фахівці встановили, що вино має сприятливу дію на глімфатичну систему, яка очищає ЦНС (Центральну нервову систему - ред.) ссавців від продуктів життєдіяльності.

Глімфатична система була відкрита у 2012 році в ході експерименту на мишах. Її робота заснована на закачуванні ліквору (спинномозкової рідини) у тканини мозку і подальшому його видаленні разом із низкою білків та інших сполук, які можуть брати участь у розвитку деменції та інших патологічних станів.

Виявилося, що вживання великої кількості алкоголю протягом тривалого часу негативно впливає на функції глімфатичної системи, що виражається в зростанні кількості маркерів запалення в астроцитах - клітинах, що є ключовими регуляторами закачування ліквору. Однак низькі дози спиртних напоїв (0,5 грама на кілограм маси тіла в день) посилювали ефективність системи.

"Низьке і помірне споживання алкоголю зменшують ризик розвитку недоумства, тоді як надмірна пристрасть до спиртного негативно впливає на когнітивні здібності", - заявили вчені.

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Допомагає впоратися з депресією

Позитивний вплив вина на настрій людини американські вчені з Університету Буффало. Вони переконані, що вино, в малих дозах, допомагає організму боротися з психічними розладами.

За словами фахівців, така дія вина обумовлена компонентом ресвератролом, який є природним антиоксидантом, який видобувається зі шкірки винограду.

Вчені проводили експерименти на мишах, які перебували в тривалому стресі. Таке становище призвело до посиленого вироблення в організмі гризунів гормону кортикостерону. У результаті в мозку накопичувався фермент PDE4, який призводить до розвитку депресії та тривожності.

"В їжу тварин додавали винний компонент ресвератрол, який, як виявилося, придушував акумуляцію в мозку PDE4 і поліпшував психічний стан мишей. До кінця експерименту рівень депресії та тривожності у випробовуваних гризунів істотно знизився", - розповіли вчені.

Фахівці зробили висновок, що ресвератрол може бути ефективною альтернативою препаратів для лікування пацієнтів, які страждають депресією і тривожними розладами.

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Покращує стан шкіри

До такого висновку прийшов іспанська винороб Антоніо Докампо Гарсія. Йдеться, в першу чергу, про червоне вино. Гарсія каже, що напій має велику кількість антиоксидантів, які омолоджують шкіру, підвищують її еластичність і зберігають яскравість і сяйво.

Також, за словами іспанського фахівця, вино в малих дозах стимулює кровообіг, що запобігає утворенню зморшок і старіння шкіри. Однак надмірне вживання алкоголю призводить до втрати балансу гормонів, що може викликати зневоднення шкіри та збільшити ймовірність появи прищів, попередив фахівець.

Нагадаємо, в Україні Держстат зафіксував зростання популярності вітчизняного вина.

А 5-ка найвідоміших винних українських ТМ сьогодні виглядає наступним чином: "Коблево", "Шабо", Koktebel, Inkerman і Oreanda.

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