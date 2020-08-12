Чем полезно вино: пять научных фактов

КИЕВ. 12 августа. УНН. На протяжении многих лет вино подвергалось интенсивным научным исследованиям, в ходе которых была доказана уникальность напитка с точки зрения его положительного влияния на здоровье человека. Редакция УНН собрала пять научных фактов о вине, которые должен знать каждый ценитель напитка.

Способствует долголетию жизни

Такой вывод сделали эксперты исследовательского Калифорнийского университета в Ирвайне (США), предварительно изучив привычки 1700 лиц в возрасте 90-99 лет.

Эксперимент длился 15 лет. В результате ученые пришли к выводу, что те участники исследования, которые ежедневно употребляли около двух бокалов вина или пива в день, были на 18% менее склонны к преждевременной смерти.

Вместе с тем специалисты подчеркивают, что рассчитывать на вино как на "волшебный" напиток с целью прожить до 90 лет не стоит. Его можно и нужно употреблять, но в небольших дозах, параллельно следя за питанием и придерживаясь здорового образа жизни.

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Укрепляет иммунитет

Иммунная система, которая выполняет защитную функцию для всего человеческого организма, становится более эффективной, если ежедневно выпивать немного вина. К такому выводу пришли сотрудники Медицинского колледжа при Институте Калифорнии.

Дело в том, что в красном вине присутствует ресвератрол. Именно он, по мнению ученых, укрепляет иммунитет.

Также специалисты считают, что благодаря ресвератролу употребление вина в малых дозах снижает риск возникновения ожирения и повышает общую физическую выносливость.

Уменьшает риск развития слабоумия

Американские ученые из Рочестерского университета пришли к выводу, что употребление небольшого количества алкоголя способствует снижению риска болезни Альцгеймера.

Специалисты установили, что вино оказывает благоприятное действие на глимфатическую систему, которая очищает ЦНС (Центральную нервную систему - ред.) млекопитающих от продуктов жизнедеятельности.

Глимфатическая система была открыта в 2012 году в ходе эксперимента на мышах. Ее работа основана на закачке ликвора (спинномозговой жидкости) в ткани мозга и последующем его удалении вместе с рядом белков и других соединений, которые могут участвовать в развитии деменции и других патологических состояний.

Оказалось, что употребление большого количества алкоголя в течение длительного времени негативно влияет на функции глимфатической системы, что выражается в росте количества маркеров воспаления в астроцитах — клетках, являющихся ключевыми регуляторами закачки ликвора. Однако низкие дозы спиртных напитков (0,5 грамма на килограмм массы тела в день) усиливали эффективность системы.

"Низкое и умеренное потребление алкоголя уменьшают риск развития слабоумия, тогда как чрезмерное пристрастие к спиртному негативно влияет на когнитивные способности", - заявили ученые.

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Помогает справиться с депрессией

Положительное влияние вина на настроение человека американские ученые из Университета Буффало. Они убеждены, что вино, в малых дозах, помогает организму бороться с психическими расстройствами.

По словам специалистов, такое действие вина обусловлено компонентом ресвератролом, который является естественным антиоксидантом, который добывается из кожуры винограда.

Ученые проводили эксперименты на мышах, которые находились в длительном стрессе. Такое положение привело к усиленной выработке в организме грызунов гормона кортикостерона. В результате в мозге накапливался фермент PDE4, который приводит к развитию депрессии и тревожности.

"В пищу животных добавляли винный компонент ресвератрол, который, как оказалось, подавлял аккумуляцию в мозгу PDE4 и улучшал психическое состояние мышей. К концу эксперимента уровень депрессии и тревожности у испытуемых грызунов существенно снизился", - рассказали ученые.

Специалисты сделали вывод, что ресвератрол может быть эффективной альтернативой препаратам для лечения пациентов, страдающих депрессией и тревожными расстройствами.

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Улучшает состояние кожи

К такому выводу пришел испанский винодел Антонио Докампо Гарсия. Речь идет, в первую очередь, о красном вине. Гарсия говорит, что напиток обладает большим количеством антиоксидантов, которые омолаживают кожу, повышают ее эластичность и сохраняют яркость и сияние.

Также, по словам испанского специалиста, вино в малых дозах стимулирует кровообращение, что предотвращает образование морщин и старение кожи. Однако чрезмерное употребление алкоголя приводит к потере баланса гормонов, что может вызвать обезвоживание кожи и увеличить вероятность появления прыщей, предупредил специалист.

Напомним, в Украине Госстат зафиксировал рост популярности отечественного вина.

А 5-ка самых известных винных украинских ТМ сегодня выглядит следующим образом: "Коблево", "Шабо", Koktebel, Inkerman и Oreanda.