Чем полезно вино: пять научных фактов

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 70035 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 97006 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123054 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105226 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125044 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100609 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101512 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103742 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101864 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101486 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

4 марта, 13:53 • 33133 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 101282 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 87462 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

20:02 • 28997 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 48164 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 87462 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 123051 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 125043 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 381572 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 332462 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 21923 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 101282 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 131793 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 209092 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 235806 просмотра
Актуальное
Чем полезно вино: пять научных фактов

Чем полезно вино: пять научных фактов

Киев  •  УНН

 • 43465 просмотра

Про особенности и полезные свойства вина говорят ученые со всего мира. Оказывается, полезностей у этого напитка куда больше, чем может показаться на первый взгляд.

КИЕВ. 12 августа. УНН. На протяжении многих лет вино подвергалось интенсивным научным исследованиям, в ходе которых была доказана уникальность напитка с точки зрения его положительного влияния на здоровье человека. Редакция УНН собрала пять научных фактов о вине, которые должен знать каждый ценитель напитка.

Способствует долголетию жизни

Такой вывод сделали эксперты исследовательского Калифорнийского университета в Ирвайне (США), предварительно изучив привычки 1700 лиц в возрасте 90-99 лет.

Эксперимент длился 15 лет. В результате ученые пришли к выводу, что те участники исследования, которые ежедневно употребляли около двух бокалов вина или пива в день, были на 18% менее склонны к преждевременной смерти.

Вместе с тем специалисты подчеркивают, что рассчитывать на вино как на "волшебный" напиток с целью прожить до 90 лет не стоит. Его можно и нужно употреблять, но в небольших дозах, параллельно следя за питанием и придерживаясь здорового образа жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вино Koktebel знает каждый второй украинец 

Укрепляет иммунитет

Иммунная система, которая выполняет защитную функцию для всего человеческого организма, становится более эффективной, если ежедневно выпивать немного вина. К такому выводу пришли сотрудники Медицинского колледжа при Институте Калифорнии.

Дело в том, что в красном вине присутствует ресвератрол. Именно он, по мнению ученых, укрепляет иммунитет.

Также специалисты считают, что благодаря ресвератролу употребление вина в малых дозах снижает риск возникновения ожирения и повышает общую физическую выносливость.

Уменьшает риск развития слабоумия

Американские ученые из Рочестерского университета пришли к выводу, что употребление небольшого количества алкоголя способствует снижению риска болезни Альцгеймера.

Специалисты установили, что вино оказывает благоприятное действие на глимфатическую систему, которая очищает ЦНС (Центральную нервную систему - ред.) млекопитающих от продуктов жизнедеятельности.

Глимфатическая система была открыта в 2012 году в ходе эксперимента на мышах. Ее работа основана на закачке ликвора (спинномозговой жидкости) в ткани мозга и последующем его удалении вместе с рядом белков и других соединений, которые могут участвовать в развитии деменции и других патологических состояний.

Оказалось, что употребление большого количества алкоголя в течение длительного времени негативно влияет на функции глимфатической системы, что выражается в росте количества маркеров воспаления в астроцитах — клетках, являющихся ключевыми регуляторами закачки ликвора. Однако низкие дозы спиртных напитков (0,5 грамма на килограмм массы тела в день) усиливали эффективность системы.

"Низкое и умеренное потребление алкоголя уменьшают риск развития слабоумия, тогда как чрезмерное пристрастие к спиртному негативно влияет на когнитивные способности", - заявили ученые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно хранить вино: пять простых советов 

Помогает справиться с депрессией

Положительное влияние вина на настроение человека американские ученые из Университета Буффало. Они убеждены, что вино, в малых дозах, помогает организму бороться с психическими расстройствами.

По словам специалистов, такое действие вина обусловлено компонентом ресвератролом, который является естественным антиоксидантом, который добывается из кожуры винограда.

Ученые проводили эксперименты на мышах, которые находились в длительном стрессе. Такое положение привело к усиленной выработке в организме грызунов гормона кортикостерона. В результате в мозге накапливался фермент PDE4, который приводит к развитию депрессии и тревожности.

"В пищу животных добавляли винный компонент ресвератрол, который, как оказалось, подавлял аккумуляцию в мозгу PDE4 и улучшал психическое состояние мышей. К концу эксперимента уровень депрессии и тревожности у испытуемых грызунов существенно снизился", - рассказали ученые.

Специалисты сделали вывод, что ресвератрол может быть эффективной альтернативой препаратам для лечения пациентов, страдающих депрессией и тревожными расстройствами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине выпустили винный газированный напиток небесно-голубого цвета Caprizo 

Улучшает состояние кожи

К такому выводу пришел испанский винодел Антонио Докампо Гарсия. Речь идет, в первую очередь, о красном вине. Гарсия говорит, что напиток обладает большим количеством антиоксидантов, которые омолаживают кожу, повышают ее эластичность и сохраняют яркость и сияние.

Также, по словам испанского специалиста, вино в малых дозах стимулирует кровообращение, что предотвращает образование морщин и старение кожи. Однако чрезмерное употребление алкоголя приводит к потере баланса гормонов, что может вызвать обезвоживание кожи и увеличить вероятность появления прыщей, предупредил специалист.

Напомним, в Украине Госстат зафиксировал рост популярности отечественного вина

А 5-ка самых известных винных украинских ТМ сегодня выглядит следующим образом: "Коблево", "Шабо", Koktebel,  Inkerman и Oreanda.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы