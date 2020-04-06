Украинское вино популярнее иностранного на отечественном рынке - статистика продаж
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украинцы, как правило, покупают вино отечественного производства. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Сообщается, что в 2019 году продажи вина украинского производства в розницу составили 4 млрд 102 млн грн, что составляет 52,1%. Остальные 47,9% - импортный продукт.
Касательно игристых вин - украинцы также предпочитают отечественного производителя. Так, в 2019 году продажи игристых вин украинского производства в розницу составили 2 млрд 407 млн грн, что составляет 60,3%. Остальные 39,7% - импортный продукт.
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В общем, в 2019 году украинцы потребили 1 млн дал. вина и 310 тыс. дал. игристых вин.
Напомним, в Украине презентовали новый винный напиток голубого цвета на основе сока черники. Название бренда - CAPRIZO. Линейка состоит из четырех напитков, и кроме двух разновидностей черничного, включает в себя напиток со вкусом клубники (CAPRIZO Bianco) и еще один - с "нотами персика" (CAPRIZO Pesca).