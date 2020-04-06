Украинское вино популярнее иностранного на отечественном рынке - статистика продаж

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88676 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101096 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103231 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102434 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110603 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100024 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104676 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106499 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131450 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130416 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 марта, 11:59 • 105524 просмотра
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4 марта, 18:57 • 108678 просмотра
Актуальное
Украинское вино популярнее иностранного на отечественном рынке - статистика продаж

Украинское вино популярнее иностранного на отечественном рынке - статистика продаж

Киев  •  УНН

 • 37653 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украинцы, как правило, покупают вино отечественного производства. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Сообщается, что в 2019 году продажи вина украинского производства в розницу составили 4 млрд 102 млн грн, что составляет 52,1%. Остальные 47,9% - импортный продукт.

Касательно игристых вин - украинцы также предпочитают отечественного производителя. Так, в 2019 году продажи игристых вин украинского производства в розницу составили 2 млрд 407 млн грн, что составляет 60,3%. Остальные 39,7% - импортный продукт.

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В общем, в 2019 году украинцы потребили 1 млн дал. вина и 310 тыс. дал. игристых вин.

Напомним, в Украине презентовали новый винный напиток голубого цвета на основе сока черники. Название бренда - CAPRIZO. Линейка состоит из четырех напитков, и кроме двух разновидностей черничного, включает в себя напиток со вкусом клубники (CAPRIZO Bianco) и еще один - с "нотами персика" (CAPRIZO Pesca).

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