Українське вино популярніше за іноземне на вітчизняному ринку - статистика продажів

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Українці, як правило, купують вино вітчизняного виробництва. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Повідомляється, що у 2019 році продажі вина українського виробництва у роздріб склали 4 млрд 102 млн грн, що становить 52,1%. Решта 47,9% - імпортний продукт.

Щодо ігристих вин – українці також надають перевагу вітчизняному виробнику. Так, у 2019 році продажі ігристих вин українського виробництва у роздріб склали 2 млрд 407 млн грн, що становить 60,3%. Решта 39,7% - імпортний продукт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Koktebel увійшов у ТОП-5 найбільш впізнаваних вітчизняних брендів вина.

Загалом, у 2019 році українці спожили 1 млн дал. вина та 310 тис. дал. ігристих вин.

Нагадаємо, в Україні презентували новий винний напій блакитного кольору на основі соку чорниці. Назва бренду - CAPRIZO. Лінійка складається з чотирьох напоїв, і окрім двох різновидів чорничного, включає в себе напій зі смаком полуниці (CAPRIZO Bianco) та ще один — з "нотами персику" (CAPRIZO Pesca).

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