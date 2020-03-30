Koktebel увійшов у топ-5 найбільш впізнаваних вітчизняних брендів вина
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Українське вино Koktebel увійшло у топ-5 найбільш впізнаваних вітчизняних винних брендів. Про це свідчать дані соціологічного дослідження "ММІ Україна", передає УНН.
Так, бренд Koktebel із показником впізнаваності 62,3% посідає третє місце у списку.
Перше місце у списку належить вину ТМ "Коблево" (73,7%), друге – вину ТМ "Шабо" (65,6%).
Далі йде вино ТМ "Inkerman" (61%) та "Oreanda"(56,6%).
Менш впізнаваними брендами українського вина є "Micado" (56,1%), "Villa Krim" (49,3%), "Bolgrad" (49,3%).
Нагадаємо, за словами лікаря Комаровського, вино і коньяк – це противірусні "препарати", які повинні бути в кожній "аптечці".