Koktebel увійшов у топ-5 найбільш впізнаваних вітчизняних брендів вина

Так, бренд Koktebel із показником впізнаваності 62,3% посідає третє місце у списку.

Перше місце у списку належить вину ТМ "Коблево" (73,7%), друге – вину ТМ "Шабо" (65,6%).

Далі йде вино ТМ "Inkerman" (61%) та "Oreanda"(56,6%).

Менш впізнаваними брендами українського вина є "Micado" (56,1%), "Villa Krim" (49,3%), "Bolgrad" (49,3%).

Нагадаємо, за словами лікаря Комаровського, вино і коньяк – це противірусні "препарати", які повинні бути в кожній "аптечці".