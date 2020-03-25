Комаровський: вино і коньяк - противірусні препарати, які повинні бути в кожній "аптечці"

КИЇВ. 25 березня. УНН. Вино і коньяк - це єдині противірусні препарати, які повинні бути в кожній "аптечці". Про це у своєму відеоблозі розповів відомий лікар Євген Комаровський, відповідаючи на запитання, які противірусні препарати потрібно мати про запас, передає УНН.