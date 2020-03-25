Комаровський: вино і коньяк - противірусні препарати, які повинні бути в кожній "аптечці"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Вино і коньяк - це єдині противірусні препарати, які повинні бути в кожній "аптечці". Про це у своєму відеоблозі розповів відомий лікар Євген Комаровський, відповідаючи на запитання, які противірусні препарати потрібно мати про запас, передає УНН.
"З противірусних ("препаратів") у нормального дорослого чоловіка або жінки повинно бути червоне вино. Точно не завадить, якщо випити з коханою людиною 150-200 грам перед сном. Коньяк - не більш ніж 50 грам. Якщо самопочуття задовільне і нормальна температура", - зазначив лікар.
Комаровський уточнив, що при вживанні вина і коньяку важливий сам процес і настрій.
"Я рекомендую вживати ці напої саме так. Інших противірусних (препаратів - ред.) я вам тримати не рекомендую", - підкреслив він.
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