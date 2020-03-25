Комаровский: вино и коньяк – противовирусные препараты, которые должны быть в каждой "аптечке"

КИЕВ. 25 марта. УНН. Вино и коньяк – это единственные противовирусные препараты, которые должны быть в каждой "аптечке". Об этом в своем видеоблоге рассказал известный врач Евгений Комаровский, отвечая на вопрос, какие противовирусные препараты стоить иметь про запас, передает УНН.