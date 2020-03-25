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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62868 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 74002 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 87410 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 85539 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Комаровский: вино и коньяк – противовирусные препараты, которые должны быть в каждой "аптечке"

Комаровский: вино и коньяк – противовирусные препараты, которые должны быть в каждой "аптечке"

Киев  •  УНН

 • 240664 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Вино и коньяк – это единственные противовирусные препараты, которые должны быть в каждой "аптечке". Об этом в своем видеоблоге рассказал известный врач Евгений Комаровский, отвечая на вопрос, какие противовирусные препараты стоить иметь про запас, передает УНН.

"Из противовирусных ("препаратов") у нормального взрослого мужчины или женщины должно быть красное вино. Точно не помешает, если выпить с любимым человеком 150-200 грамм перед сном.

Коньяк – не больше 50 грамм. Если самочувствие удовлетворительное и нормальная температура", - отметил врач.

Комаровский уточнил, что при употреблении вина и коньяка важен сам процесс и настроение.

"Я рекомендую употреблять эти напитки именно так. Других противовирусных (средств - ред.) я вам держать не рекомендую", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Социологи назвали наиболее употребительные бренды украинского коньяка.

Напомним, как предупреждают врачи, в Украине нет противовирусных препаратов, которые имеют доказанную эффективность против коронавируса.

Также напомним, в США начали тестировать на людях экспериментальные лекарства от COVID-19.

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