Социологи назвали наиболее употребительные бренды украинского коньяка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Социологи назвали ТОП-5 наиболее употребляемых брендов украинского коньяка, передает УНН со ссылкой на данные социологического исследования "ММІ Украина".
Так, первое место в списке принадлежит коньяку ТМ "Шустов" (52,8%).
На втором месте - ТМ "Коктебель" (47,1%), на третьем - "Ужгородский" (44,1%).
Четвертое и пятое место в списке принадлежит коньяку ТМ "Таврия" (41,7%) и "Шабо" (39,9%).
Менее применяемыми брендами украинского коньяка является "Гринвич" (37,2%), "Старый Кахети" (32,1%), "Жан-Жак" (30,3%), "Коблево" (24,8%).
Как сообщалось ранее в УНН, в 2019 году в Украине был зафиксирован рост спроса на коньяк. И больше всего среди украинцев этот напиток употребляют киевляне.