Соціологи назвали найбільш вживані бренди українського коньяку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Соціологи назвали ТОП-5 найбільш вживаних брендів українського коньяку, передає УНН із посиланням на дані соціологічного дослідження "ММІ Україна".
Так, перше місце у списку належить коньяку ТМ "Шустов" (52,8%).
На другому місці – ТМ "Коктебель" (47,1%), на третьому – "Ужгородський" (44,1%).
Четверте та п'яте місце у списку належить коньяку ТМ "Таврія" (41,7%) та "Шабо"(39,9%).
Менш вживаними брендами українського коньяку є "Грінвіч" (37,2%), "Старий Кахеті" (32,1%), "Жан-Жак" (30,3%), "Коблево" (24,8%).
Як повідомлялося раніше в УНН, у 2019 році в Україні було зафіксовано ріст попиту на коньяк. І найбільше серед українців цей напій вживають кияни.