Koktebel вошел в топ-5 наиболее узнаваемых отечественных брендов вина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Украинское вино Koktebel вошло в топ-5 наиболее узнаваемых отечественных винных брендов. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "ММІ Украина", передает УНН.
Так, бренд Koktebel с показателем узнаваемости 62,3% занимает третье место в списке.
Первое место в списке принадлежит вину ТМ "Коблево" (73,7%), второе - вину ТМ "Шабо" (65,6%).
Далее идет вино ТМ "Inkerman" (61%) и "Oreanda" (56,6%).
Менее узнаваемыми брендами украинского вина являются "Micado" (56,1%), "Villa Krim" (49,3%), "Bolgrad" (49,3%).
Напомним, по словам доктора Комаровского, вино и коньяк - это противовирусные "препараты", которые должны быть в каждой "аптечке".