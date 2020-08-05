Как правильно хранить вино: пять простых советов от Koktebel

Температура

Правильная температура, при которой хранится вино, является залогом долгого хранения напитка. Высокая температура ускоряет процесс его старения и убивает свежесть и тонкость. При низкой температуре этот процесс будет слишком медленным. Резкие перепады температур портят пробку, в вино попадает воздух, и оно быстро окисляется. Оптимальной для хранения виноградного вина считается температура 10–12°C, для крепких десертных вин — 14–16°С. Надо помнить – что при высокой температуре хранения с каждым градусом °C вино стареет быстрее, а при низкой теряет вкусовые качества.

Влажность

При хранении вина должна соблюдаться влажность в пределах 65% — 80%. Она способствует естественному увлажнению пробки и предотвращает ее усыхание, которое ведет к проникновению в бутылку кислорода.

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Свет

Вино нужно беречь от света, особенно от прямых солнечных лучей и люминесцентных светильников. Бутылки из тёмного стекла лучше защищены, большинство из них имеют ультрафиолетовые фильтры. Яркий свет провоцирует быстрое старение вина, влияя на его качество: в вине появляется прогорклость. Правильное решение — специальные ячейки или ниши, где вино бывает недосягаемо для прямого света.

Более чувствительными к свету являются белые вина, но и красные теряют свои качества, если подвергаются чрезмерному воздействию света. В помещение, где храниться вино, должно быть всегда темно.

Покой

Покой — важнейшее условие при хранении вина в помещении. Оно не должно подвергаться колебаниям, ударам или вибрациям. Это значительно увеличивает скорость химического распада. Поэтому, нужно найти место, где винную коллекцию ничто не потревожит.

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Горизонтальное положение

Большинство специалистов полагают, что вино должно храниться в горизонтальном положении. Считается, что, соприкасаясь с вином, пробка также влияет на формирование вкуса, но последние исследования показали, что допустимо и хранение вина в вертикальном положении — но главное, чтобы пробка не теряла упругость и не пропускала кислород внутрь бутылки.

Напомним, украинские вина бьют сегодня рекорды продаж за границу.