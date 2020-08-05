Як правильно зберігати вино: п'ять простих порад від Koktebel
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Колекціонування вин - заняття, що вимагає не тільки грошей, а й особливих знань. Важливо не тільки розбиратися в марках і сортах напою, але і знатися на способах зберігання вина. Про основні принципи зберігання "напою богів" УНН розповіли експерти українського винного і коньячного бренду Koktebel.
Температура
Правильна температура, при якій зберігається вино, є запорукою довгого зберігання напою. Висока температура прискорює процес його старіння і вбиває свіжість і тонкість. При низькій температурі цей процес буде дуже повільним. Різкі перепади температур псують пробку, у вино потрапляє повітря, і воно швидко окислюється. Оптимальною для зберігання виноградного вина вважається температура 10-12°C, для міцних десертних вин - 14-16°С. Треба пам'ятати - що при високій температурі зберігання з кожним градусом °C вино старіє швидше, а при низькій втрачає смакові якості.
Вологість
При зберіганні вина повинна дотримуватися вологість у межах 65% - 80%. Вона сприяє природному зволоженню пробки і запобігає її всиханню, що призводить до проникнення в пляшку кисню.
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Світло
Вино потрібно берегти від світла, особливо від прямих сонячних променів і люмінесцентних світильників. Пляшки з темного скла краще захищені, більшість з них мають ультрафіолетові фільтри. Яскраве світло провокує швидке старіння вина, впливаючи на його якість: у вині з'являється згірклість. Правильне рішення - спеціальні комірки або ніші, де вино буде недосяжним для прямого світла.
Більш чутливими до світла є білі вина, але і червоні втрачають свої якості, якщо піддаються надмірному впливу світла. У приміщенні, де зберігатися вино, має бути завжди темно.
Спокій
Спокій - найважливіша умова при зберіганні вина в приміщенні. Воно не повинно піддаватися коливанням, ударам або вібраціям. Це значно збільшує швидкість хімічного розпаду. Тому, потрібно знайти місце, де винну колекцію ніщо не потривожить.
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Горизонтальне положення
Більшість фахівців вважають, що вино повинно зберігатися в горизонтальному положенні. Вважається, що, стикаючись з вином, пробка також впливає на формування смаку, але останні дослідження показали, що допустиме і зберігання вина в вертикальному положенні - але головне, щоб пробка не втрачала пружність і не пропускала кисень всередину пляшки.
Нагадаємо, українські вина б'ють сьогодні рекорди продажів за кордон.