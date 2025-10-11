Чергова партія "працівників культури" приїдуть з рф на ТОТ Донеччини промивати мізки місцевим - ЦНС
Київ • УНН
Поки мешканці тимчасово окупованих територій України виживають без води, тепла й базових умов, окупанти продовжують "інвестувати" у пропаганду. Про це пише Центр національного спротиву (ЦНС), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що у так званій "днр" підбили підсумки програми "земський работнік культури".
За її результатами шість "фахівців" із томської, саратовської областей та краснодарського краю вирушають "розвивати культуру" у зруйновані міста Донеччини. Кожен отримає по 2 мільйони рублів - гроші, які могли б піти хоча б на ремонт водогонів
Там додають, що за гаслами про "культуру" ховається чергова спроба зомбувати населення, особливо молодь, і витіснити українську ідентичність.
Нагадаємо
За даними ЦНС, на ТОТ Донеччини "культурна діяльність" перетворилася на військову пропаганду. Замість виставок і вистав проходять пропагандистські експозиції та спектаклі про війну, що прославляють російських загарбників.
