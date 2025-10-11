Очередная партия "работников культуры" приедет из РФ на ВОТ Донетчины промывать мозги местным - ЦНС
Киев • УНН
В так называемой "днр" подвели итоги программы "земский работник культуры". По ее результатам шесть "специалистов" из томской, саратовской областей и краснодарского края РФ отправляются "развивать культуру" в разрушенные города Донетчины.
Пока жители временно оккупированных территорий Украины выживают без воды, тепла и базовых условий, оккупанты продолжают "инвестировать" в пропаганду. Об этом пишет Центр национального сопротивления (ЦНС), сообщает УНН.
Подробности
Отмечается, что в так называемой "днр" подвели итоги программы "земский работник культуры".
По ее результатам шесть "специалистов" из Томской, Саратовской областей и Краснодарского края отправляются "развивать культуру" в разрушенные города Донетчины. Каждый получит по 2 миллиона рублей — деньги, которые могли бы пойти хотя бы на ремонт водопроводов
Там добавляют, что за лозунгами о "культуре" скрывается очередная попытка зомбировать население, особенно молодежь, и вытеснить украинскую идентичность.
Напомним
По данным ЦНС, на ВОТ Донетчины "культурная деятельность" превратилась в военную пропаганду. Вместо выставок и спектаклей проходят пропагандистские экспозиции и спектакли о войне, прославляющие российских захватчиков.
