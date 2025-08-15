Мандрівників попереджають про можливі черги на кордоні з Молдовою: що відомо
Київ • УНН
На міжнародному пункті пропуску "Кельменці-Ларга" 15 та 16 серпня замінять дорожнє покриття. Це призведе до значного уповільнення руху та перенаправлення транспорту.
15 та 16 серпня на міжнародному пункті пропуску "Кельменці-Ларга" на кордоні з Молдовою проведуть заміну дорожнього покриття. Прикордонники попереджають: рух значно сповільниться, а частину транспорту перенаправлять до інших переходів. Про це у Facebook повідомив Чернівецький прикордонний загін, пише УНН.
Деталі
Прикордонники повідомили про тимчасові ускладнення руху на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Кельменці-Ларга". У межах робіт із модернізації інфраструктури, які проводить Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Чернівецькій області, 15 та 16 серпня на цій ділянці дороги замінюватимуть дорожнє покриття.
За прогнозами Чернівецького прикордонного загону, у цей період суттєво зросте час проходження прикордонно-митного контролю. Для розвантаження трафіку більшість автомобілів скеровуватимуть на інші пункти пропуску.
Водіям радять заздалегідь планувати маршрут і враховувати можливі затримки. Слідкувати за ситуацією на західному кордоні можна на офіційній сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook, де регулярно оновлюють дані про черги.
