04:50 • 31316 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 61304 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 30298 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 134008 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 161749 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 84288 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 84145 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 79596 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 183020 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 96857 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
Мандрівників попереджають про можливі черги на кордоні з Молдовою: що відомо

Київ • УНН

 • 798 перегляди

На міжнародному пункті пропуску "Кельменці-Ларга" 15 та 16 серпня замінять дорожнє покриття. Це призведе до значного уповільнення руху та перенаправлення транспорту.

Мандрівників попереджають про можливі черги на кордоні з Молдовою: що відомо

15 та 16 серпня на міжнародному пункті пропуску "Кельменці-Ларга" на кордоні з Молдовою проведуть заміну дорожнього покриття. Прикордонники попереджають: рух значно сповільниться, а частину транспорту перенаправлять до інших переходів. Про це у Facebook повідомив Чернівецький прикордонний загін, пише УНН.

Деталі

Прикордонники повідомили про тимчасові ускладнення руху на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Кельменці-Ларга". У межах робіт із модернізації інфраструктури, які проводить Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Чернівецькій області, 15 та 16 серпня на цій ділянці дороги замінюватимуть дорожнє покриття.

За прогнозами Чернівецького прикордонного загону, у цей період суттєво зросте час проходження прикордонно-митного контролю. Для розвантаження трафіку більшість автомобілів скеровуватимуть на інші пункти пропуску.

Водіям радять заздалегідь планувати маршрут і враховувати можливі затримки. Слідкувати за ситуацією на західному кордоні можна на офіційній сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook, де регулярно оновлюють дані про черги.

У липні і серпні ДПСУ зафіксувало більший пасажиропотік на в'їзд до України, а не на виїзд

Степан Гафтко

СуспільствоНаші за кордономАвто
Державна прикордонна служба України
Україна
Facebook
Молдова