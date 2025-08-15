Путешественников предупреждают о возможных очередях на границе с Молдовой: что известно
Киев • УНН
На международном пункте пропуска "Кельменцы-Ларга" 15 и 16 августа заменят дорожное покрытие. Это приведет к значительному замедлению движения и перенаправлению транспорта.
15 и 16 августа на международном пункте пропуска "Кельменцы-Ларга" на границе с Молдовой проведут замену дорожного покрытия. Пограничники предупреждают: движение значительно замедлится, а часть транспорта перенаправят на другие переходы. Об этом в Facebook сообщил Черновицкий пограничный отряд, пишет УНН.
Детали
Пограничники сообщили о временных осложнениях движения на международном автомобильном пункте пропуска "Кельменцы-Ларга". В рамках работ по модернизации инфраструктуры, которые проводит Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области, 15 и 16 августа на этом участке дороги будут заменять дорожное покрытие.
По прогнозам Черновицкого пограничного отряда, в этот период существенно возрастет время прохождения погранично-таможенного контроля. Для разгрузки трафика большинство автомобилей будут направлять на другие пункты пропуска.
Водителям советуют заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки. Следить за ситуацией на западной границе можно на официальной странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook, где регулярно обновляют данные об очередях.
В июле и августе ГПСУ зафиксировала больший пассажиропоток на въезд в Украину, а не на выезд12.08.25, 15:43 • 2127 просмотров