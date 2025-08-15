$41.450.06
Эксклюзив
08:34 • 3632 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
04:50 • 34664 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 69852 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09 • 34329 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 146244 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 175353 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 89870 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 89870 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 83643 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 185346 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Путешественников предупреждают о возможных очередях на границе с Молдовой: что известно

Киев • УНН

 • 3298 просмотра

На международном пункте пропуска "Кельменцы-Ларга" 15 и 16 августа заменят дорожное покрытие. Это приведет к значительному замедлению движения и перенаправлению транспорта.

Путешественников предупреждают о возможных очередях на границе с Молдовой: что известно

15 и 16 августа на международном пункте пропуска "Кельменцы-Ларга" на границе с Молдовой проведут замену дорожного покрытия. Пограничники предупреждают: движение значительно замедлится, а часть транспорта перенаправят на другие переходы. Об этом в Facebook сообщил Черновицкий пограничный отряд, пишет УНН.

Детали

Пограничники сообщили о временных осложнениях движения на международном автомобильном пункте пропуска "Кельменцы-Ларга". В рамках работ по модернизации инфраструктуры, которые проводит Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области, 15 и 16 августа на этом участке дороги будут заменять дорожное покрытие.

По прогнозам Черновицкого пограничного отряда, в этот период существенно возрастет время прохождения погранично-таможенного контроля. Для разгрузки трафика большинство автомобилей будут направлять на другие пункты пропуска.

Водителям советуют заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки. Следить за ситуацией на западной границе можно на официальной странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook, где регулярно обновляют данные об очередях.

В июле и августе ГПСУ зафиксировала больший пассажиропоток на въезд в Украину, а не на выезд12.08.25, 15:43 • 2127 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНаши за границейАвто
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Facebook
Молдова