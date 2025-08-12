В июле и августе ГПСУ зафиксировала больший пассажиропоток на въезд в Украину, а не на выезд
Государственная пограничная служба Украины в июле и августе зафиксировала увеличение пассажиропотока на въезд. В июле границу пересекло почти 4,2 миллиона граждан в обоих направлениях.
Все месяцы лета наблюдаем высокий пассажиропоток. С 1 июня он исключительно рос. Но если июнь характеризовался выездом граждан, то в июле уже было небольшое преимущество въезда в Украину. В июле границу пересекло почти 4,2 миллиона граждан. Это показатели в обоих направлениях. В августе также видим преимущество на въезд
Он добавил, что очереди на украинских границах возникают на отдельных направлениях и в определенные часы, когда возрастает пассажиропоток, однако, они не круглосуточные. Андрей Демченко добавил, что при пересечении границы больше всего нарушений – это незаконный выезд за пределы, использование поддельных документов и фальсификация условий выезда.
Государственная пограничная служба Украины предупреждает о временных ограничениях движения на выезд из страны через пункт пропуска "Устилуг - Зосин" с 12 августа. Причина – ремонт дорожного покрытия, что приведет к реверсному движению и возможным очередям.