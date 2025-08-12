На пункті пропуску "Устилуг - Зосин" можливі затримки через ремонт дороги - ДПСУ
Київ • УНН
Державна прикордонна служба України попереджає про тимчасові обмеження руху на виїзд із країни через пункт пропуску "Устилуг - Зосин" з 12 серпня. Причина – ремонт дорожнього покриття, що призведе до реверсного руху та можливих черг.
Деталі
Державна прикордонна служба України інформує громадян про можливі ускладнення під час перетину кордону через пункт пропуску "Устилуг - Зосин" на Волині. За повідомленням відомства, працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області 12 серпня розпочинають роботи із заміни дорожнього покриття на смугах руху, які ведуть у напрямку виїзду з України.
Під час виконання робіт рух автотранспорту здійснюватиметься у реверсному режимі, що може призвести до сповільнення пропуску та утворення черг перед пунктом пропуску.
Прикордонники закликають громадян враховувати цю інформацію при плануванні подорожей і, за можливості, обирати альтернативні пункти перетину кордону, аби уникнути затримок.
