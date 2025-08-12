На пункті пропуску "Устилуг - Зосин" можливі затримки через ремонт дороги - ДПСУ

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Ексклюзив
09:50 • 1784 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 2636 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 3204 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 2708 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06 • 10312 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
05:29 • 16991 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 77773 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 125509 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 177443 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 128856 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
ЦПД РНБО: російська пропаганда поширює фейки про "нелюдську тактику" ЗСУPhoto12 серпня, 00:14 • 20324 перегляди
Українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямкуVideo12 серпня, 01:23 • 13579 перегляди
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку12 серпня, 02:50 • 16914 перегляди
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України12 серпня, 03:11 • 12271 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 11239 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 1780 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 2996 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 11387 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 77772 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 125509 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 7506 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 20762 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 177446 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 121346 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 237230 перегляди
На пункті пропуску "Устилуг - Зосин" можливі затримки через ремонт дороги - ДПСУ

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Державна прикордонна служба України попереджає про тимчасові обмеження руху на виїзд із країни через пункт пропуску "Устилуг - Зосин" з 12 серпня. Причина – ремонт дорожнього покриття, що призведе до реверсного руху та можливих черг.

На пункті пропуску "Устилуг - Зосин" можливі затримки через ремонт дороги - ДПСУ

Державна прикордонна служба України попередила про тимчасові обмеження руху на виїзд із країни через пункт пропуску "Устилуг - Зосин" на кордоні з Польщею. Причина - ремонт дорожнього покриття, який розпочнеться вже 12 серпня. Про це інформує Держприкордонслужба, пише УНН.

Деталі

Державна прикордонна служба України інформує громадян про можливі ускладнення під час перетину кордону через пункт пропуску "Устилуг - Зосин" на Волині. За повідомленням відомства, працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області 12 серпня розпочинають роботи із заміни дорожнього покриття на смугах руху, які ведуть у напрямку виїзду з України.

Під час виконання робіт рух автотранспорту здійснюватиметься у реверсному режимі, що може призвести до сповільнення пропуску та утворення черг перед пунктом пропуску.

Прикордонники закликають громадян враховувати цю інформацію при плануванні подорожей і, за можливості, обирати альтернативні пункти перетину кордону, аби уникнути затримок.

У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні: де черги з авто найбільші08.08.25, 19:55 • 3259 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоНовини СвітуАвто
Державна прикордонна служба України
Україна
Польща