На пункте пропуска "Устилуг - Зосин" возможны задержки из-за ремонта дороги - ГПСУ

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Эксклюзив
09:50 • 1720 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 2578 просмотра
«Присоединение территорий не является конечной целью Путина»: Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 3170 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 2678 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
06:06 • 10300 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29 • 16985 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 77759 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 125497 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 177436 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 128854 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
50%
755мм
Популярные новости
ЦПД СНБО: российская пропаганда распространяет фейки о «бесчеловечной тактике» ВСУPhoto12 августа, 00:14 • 20324 просмотра
Украинские военные показали уничтожение танка Т-72 и склада ГСМ на Купянском направленииVideo12 августа, 01:23 • 13579 просмотра
Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета12 августа, 02:50 • 16915 просмотра
«Будущее Украины должно основываться на свободе»: премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины12 августа, 03:11 • 12272 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 11240 просмотра
публикации
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Эксклюзив
09:50 • 1720 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 2964 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 11366 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 77759 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 125497 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Михаил Подоляк
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Луганская область
Франция
Реклама
УНН Lite
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу06:40 • 7484 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 20750 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 177434 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 121340 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 237220 просмотра
Актуальное
Financial Times
Леопард 2
MIM-104 Patriot
Хранитель
Spotify

На пункте пропуска "Устилуг - Зосин" возможны задержки из-за ремонта дороги - ГПСУ

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Государственная пограничная служба Украины предупреждает о временных ограничениях движения на выезд из страны через пункт пропуска "Устилуг - Зосин" с 12 августа. Причина – ремонт дорожного покрытия, что приведет к реверсному движению и возможным очередям.

На пункте пропуска "Устилуг - Зосин" возможны задержки из-за ремонта дороги - ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины предупредила о временных ограничениях движения на выезд из страны через пункт пропуска "Устилуг - Зосин" на границе с Польшей. Причина - ремонт дорожного покрытия, который начнется уже 12 августа. Об этом информирует Госпогранслужба, пишет УНН.

Детали

Государственная пограничная служба Украины информирует граждан о возможных осложнениях при пересечении границы через пункт пропуска "Устилуг - Зосин" на Волыни. По сообщению ведомства, работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области 12 августа начинают работы по замене дорожного покрытия на полосах движения, ведущих в направлении выезда из Украины.

Во время выполнения работ движение автотранспорта будет осуществляться в реверсном режиме, что может привести к замедлению пропуска и образованию очередей перед пунктом пропуска.

Пограничники призывают граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пересечения границы, чтобы избежать задержек.

В ГПСУ рассказали о ситуации на границе: где очереди из авто самые большие08.08.2025, 19:55 • 3259 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости МираАвто
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Польша