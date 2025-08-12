На пункте пропуска "Устилуг - Зосин" возможны задержки из-за ремонта дороги - ГПСУ
Киев • УНН
Государственная пограничная служба Украины предупреждает о временных ограничениях движения на выезд из страны через пункт пропуска "Устилуг - Зосин" с 12 августа. Причина – ремонт дорожного покрытия, что приведет к реверсному движению и возможным очередям.
Государственная пограничная служба Украины предупредила о временных ограничениях движения на выезд из страны через пункт пропуска "Устилуг - Зосин" на границе с Польшей. Причина - ремонт дорожного покрытия, который начнется уже 12 августа. Об этом информирует Госпогранслужба, пишет УНН.
Детали
Государственная пограничная служба Украины информирует граждан о возможных осложнениях при пересечении границы через пункт пропуска "Устилуг - Зосин" на Волыни. По сообщению ведомства, работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области 12 августа начинают работы по замене дорожного покрытия на полосах движения, ведущих в направлении выезда из Украины.
Во время выполнения работ движение автотранспорта будет осуществляться в реверсном режиме, что может привести к замедлению пропуска и образованию очередей перед пунктом пропуска.
Пограничники призывают граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пересечения границы, чтобы избежать задержек.
В ГПСУ рассказали о ситуации на границе: где очереди из авто самые большие08.08.2025, 19:55 • 3259 просмотров