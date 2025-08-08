В ГПСУ рассказали о ситуации на границе: где очереди из авто самые большие

$41.460.15
15:03 • 12771 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 49652 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:00 • 62053 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43 • 40229 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 83300 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 59611 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 45280 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 35210 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 81232 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 25355 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Женщине провели подтяжку груди, распространив злокачественные новообразования, хирург получил подозрение - прокуратура8 августа, 08:00 • 3452 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации8 августа, 08:20 • 88617 просмотра
Боевой медик "Мэри" погибла на фронте: детали ее жизни и подвигаPhoto8 августа, 08:39 • 4298 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 84719 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto14:30 • 41087 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo14:38 • 49680 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto14:30 • 42097 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
13:00 • 62079 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 86002 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 81245 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 85868 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 155955 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 170987 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 177091 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 166134 просмотра
Хранитель

В ГПСУ рассказали о ситуации на границе: где очереди из авто самые большие

Киев • УНН

 • 616 просмотра

На пунктах пропуска "Краковец", "Угринов" и "Шегини" наблюдается наибольшее скопление автомобилей. Пограничники увеличили количество нарядов и развернули дополнительные рабочие места для ускорения оформления.

В ГПСУ рассказали о ситуации на границе: где очереди из авто самые большие

В настоящее время одним из самых загруженных пунктов пропуска остаются "Шегини" из-за ремонтных работ с украинской стороны. Больше всего автомобилей "стоят" в пункте пропуска "Краковец", "Угринов" и "Шегини". Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГПСУ, по состоянию на 18 часов вечера ситуация на пунктах пропуска следующая:

  • "Краковец" - 90 автомобилей;
    • "Угринов" - 70 автомобилей;
      • "Шегини" - 65 автомобилей;
        • "Рава-Русская" - 65 автомобилей;
          • "Грушев" - 30 автомобилей;
            • "Нижанковичи" - 40 автомобилей;
              • "Смильница" - 17 автомобилей.

                Одним из самых загруженных остается пункт пропуска "Шегини" из-за ремонтных работ с украинской стороны. Чтобы ускорить оформление граждан, пограничники усилили работу: в пиковые часы увеличено количество нарядов, развернуты дополнительные автоматизированные рабочие места. Также регулярно проводятся встречи с польскими коллегами для совместного поиска решений, которые помогут ускорить пропуск через границу 

                - добавили в ГПСУ.

                Напомним

                Мужчина из Хмельницкой области пытался попасть в Молдову на параплане, он задержан.

                Павел Башинский

