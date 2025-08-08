В ГПСУ рассказали о ситуации на границе: где очереди из авто самые большие
Киев • УНН
В настоящее время одним из самых загруженных пунктов пропуска остаются "Шегини" из-за ремонтных работ с украинской стороны. Больше всего автомобилей "стоят" в пункте пропуска "Краковец", "Угринов" и "Шегини". Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН.
Детали
Как сообщили в ГПСУ, по состоянию на 18 часов вечера ситуация на пунктах пропуска следующая:
- "Краковец" - 90 автомобилей;
- "Угринов" - 70 автомобилей;
- "Шегини" - 65 автомобилей;
- "Рава-Русская" - 65 автомобилей;
- "Грушев" - 30 автомобилей;
- "Нижанковичи" - 40 автомобилей;
- "Смильница" - 17 автомобилей.
Одним из самых загруженных остается пункт пропуска "Шегини" из-за ремонтных работ с украинской стороны. Чтобы ускорить оформление граждан, пограничники усилили работу: в пиковые часы увеличено количество нарядов, развернуты дополнительные автоматизированные рабочие места. Также регулярно проводятся встречи с польскими коллегами для совместного поиска решений, которые помогут ускорить пропуск через границу
