У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні: де черги з авто найбільші
Київ • УНН
На пунктах пропуску "Краківець", "Угринів" та "Шегині" спостерігається найбільше скупчення автомобілів. Прикордонники збільшили кількість нарядів та розгорнули додаткові робочі місця для прискорення оформлення.
Наразі одним з найбільш завантажених пунктів пропуску залишаються "Шегині" через ремонтні роботи з українського боку. Найбільше автомобілів "стоять" у пункті пропуску "Краківець", "Угринів" та "Шегині". Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає УНН.
Деталі
Як повідомили в ДПСУ, станом на 18 годину вечора ситуація на пунктах пропуску наступна:
- “Краківець” - 90 автомобілів;
- “Угринів” - 70 автомобілів;
- “Шегині” - 65 автомобілів;
- “Рава-Руська” - 65 автомобілів;
- “Грушів” - 30 автомобілів;
- “Нижанковичі” - 40 автомобілів;
- “Смільниця” - 17 автомобілів.
Одним з найбільш завантажених залишається пункт пропуску "Шегині" через ремонтні роботи з українського боку. Щоб пришвидшити оформлення громадян, прикордонники посилили роботу: у пікові години збільшено кількість нарядів, розгорнуто додаткові автоматизовані робочі місця. Також регулярно проводяться зустрічі з польськими колегами для спільного пошуку рішень, які допоможуть прискорити пропуск через кордон
Нагадаємо
