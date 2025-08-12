У липні і серпні ДПСУ зафіксувало більший пасажиропотік на в’їзд до України, а не на виїзд

Державна прикордонна служба України у липні і серпні фіксувала збільшення пасажиропотоку на в’їзд до нашої держави, а не на виїзд. Про це повідомив під час брифінгу речник ДПСУ Андрій Демченко, пише УНН.

Всі місяці літа спостерігаємо високий пасажиропотік. З 1 червня він виключно зростав. Але якщо червень характеризувався виїздом громадян, то у липні вже була невеличка перевага в’їзду в Україну. У липні кордон перетнуло майже 4,2 мільйони громадян. Це показники в обох напрямках. У серпні також бачимо перевагу на в’їзд – сказав Демченко.

Він додав, що черги на українських кордонах виникають на окремих напрямках та у певні години, коли зростає пасажиропотік, однак, вони не цілодобові. Андрій Демченко додав, що під час перетину кордону найбільше порушень – це незаконний виїзд за межі, використання підроблених документів та фальсифікація умов виїзду.

Доповнення

Державна прикордонна служба України попереджає про тимчасові обмеження руху на виїзд із країни через пункт пропуску "Устилуг - Зосин" з 12 серпня. Причина – ремонт дорожнього покриття, що призведе до реверсного руху та можливих черг.