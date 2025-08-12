$41.450.06
Ексклюзив
12:50
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
12 серпня, 06:06
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
У липні і серпні ДПСУ зафіксувало більший пасажиропотік на в’їзд до України, а не на виїзд

Київ

 610 перегляди

Державна прикордонна служба України у липні та серпні зафіксувала збільшення пасажиропотоку на в'їзд. У липні кордон перетнуло майже 4,2 мільйона громадян в обох напрямках.

У липні і серпні ДПСУ зафіксувало більший пасажиропотік на в’їзд до України, а не на виїзд

Державна прикордонна служба України у липні і серпні фіксувала збільшення пасажиропотоку на в’їзд до нашої держави, а не на виїзд. Про це повідомив під час брифінгу речник ДПСУ Андрій Демченко, пише УНН.

Всі місяці літа спостерігаємо високий пасажиропотік. З 1 червня він виключно зростав. Але якщо червень характеризувався виїздом громадян, то у липні вже була невеличка перевага в’їзду в Україну. У липні кордон перетнуло майже 4,2 мільйони громадян. Це показники в обох напрямках. У серпні також бачимо перевагу на в’їзд

– сказав Демченко.

Він додав, що черги на українських кордонах виникають на окремих напрямках та у певні години, коли зростає пасажиропотік, однак, вони не цілодобові. Андрій Демченко додав, що під час перетину кордону найбільше порушень – це незаконний виїзд за межі, використання підроблених документів та фальсифікація умов виїзду.

Доповнення

Державна прикордонна служба України попереджає про тимчасові обмеження руху на виїзд із країни через пункт пропуску "Устилуг - Зосин" з 12 серпня. Причина – ремонт дорожнього покриття, що призведе до реверсного руху та можливих черг.

Ігор Тележніков

Суспільство
Державна прикордонна служба України
Україна