Через загрозу з боку росії: Фінляндія придбала сотні глушилок та детекторів дронів

Фінляндія придбала сотні глушилок та детекторів безпілотників, що є частиною посилення оборонних спроможностей країн на східному фланзі НАТО після нападу росії в Україну. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що дрони широко використовуються в Україні з моменту вторгнення росії у 2022 році, але поспіх щодо створення можливостей боротьби з безпілотниками в НАТО посилився після того, як близько 20 ймовірно російських безпілотників у вересні увійшли до повітряного простору Польщі та були збиті.

Збройні сили Фінляндії придбали сотні глушилок SkyWiper Omni Max, виготовлених литовською компанією NT Service. ... Це дуже важливо для самозахисту військ. Іншими словами, це дозволяє запобігти польотам дронів над військами - розповів полковник Мано-Мікаель Нокелайнен.

За його словами, глушилки, які створюють захисний купол протяжністю сотні метрів для блокування сигналів керування, відео та навігації безпілотників, будуть розгорнуті навколо критичної інфраструктури, такої як військові бази.

Вказується, що окрім глушилок, військові Фінляндії придбали ручні детектори дронів Airfence та додаткові приціли для гвинтівок Smash, які полегшують наведення на ціль та збивання дронів.

Нагадаємо

За останні місяці щонайменше десять європейських країн зафіксували вторгнення дронів у свій повітряний простір, що викликало занепокоєння та призвело до посилення заходів безпеки. Румунія, Польща, Данія, Фінляндія, Норвегія, Франція, Німеччина, Литва, Естонія та Бельгія стали свідками цих інцидентів, деякі з яких пов'язують з росією.

