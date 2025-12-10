$42.070.01
20:28
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
20:14
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Теги
Автори
Через загрозу з боку росії: Фінляндія придбала сотні глушилок та детекторів дронів

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Фінляндія закупила сотні глушилок SkyWiper Omni Max та детекторів дронів Airfence для посилення оборонних спроможностей. Це є відповіддю на зростаючу загрозу безпілотників після вторгнення росії в Україну та інцидентів у повітряному просторі інших країн НАТО.

Фінляндія придбала сотні глушилок та детекторів безпілотників, що є частиною посилення оборонних спроможностей країн на східному фланзі НАТО після нападу росії в Україну. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що дрони широко використовуються в Україні з моменту вторгнення росії у 2022 році, але поспіх щодо створення можливостей боротьби з безпілотниками в НАТО посилився після того, як близько 20 ймовірно російських безпілотників у вересні увійшли до повітряного простору Польщі та були збиті.

Збройні сили Фінляндії придбали сотні глушилок SkyWiper Omni Max, виготовлених литовською компанією NT Service. ... Це дуже важливо для самозахисту військ. Іншими словами, це дозволяє запобігти польотам дронів над військами

- розповів полковник Мано-Мікаель Нокелайнен.

За його словами, глушилки, які створюють захисний купол протяжністю сотні метрів для блокування сигналів керування, відео та навігації безпілотників, будуть розгорнуті навколо критичної інфраструктури, такої як військові бази.

Вказується, що окрім глушилок, військові Фінляндії придбали ручні детектори дронів Airfence та додаткові приціли для гвинтівок Smash, які полегшують наведення на ціль та збивання дронів.

Нагадаємо

За останні місяці щонайменше десять європейських країн зафіксували вторгнення дронів у свій повітряний простір, що викликало занепокоєння та призвело до посилення заходів безпеки. Румунія, Польща, Данія, Фінляндія, Норвегія, Франція, Німеччина, Литва, Естонія та Бельгія стали свідками цих інцидентів, деякі з яких пов'язують з росією.

Вадим Хлюдзинський

