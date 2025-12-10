$42.070.01
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
"Вы получите дырку от бублика": Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Из-за угрозы со стороны России: Финляндия приобрела сотни глушилок и детекторов дронов

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Финляндия закупила сотни глушилок SkyWiper Omni Max и детекторов дронов Airfence для усиления оборонных возможностей. Это является ответом на растущую угрозу беспилотников после вторжения России в Украину и инцидентов в воздушном пространстве других стран НАТО.

Из-за угрозы со стороны России: Финляндия приобрела сотни глушилок и детекторов дронов

Финляндия приобрела сотни глушилок и детекторов беспилотников, что является частью усиления оборонных возможностей стран на восточном фланге НАТО после нападения России на Украину. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что дроны широко используются в Украине с момента вторжения России в 2022 году, но спешка по созданию возможностей борьбы с беспилотниками в НАТО усилилась после того, как около 20 предположительно российских беспилотников в сентябре вошли в воздушное пространство Польши и были сбиты.

Вооруженные силы Финляндии приобрели сотни глушилок SkyWiper Omni Max, изготовленных литовской компанией NT Service. ... Это очень важно для самозащиты войск. Другими словами, это позволяет предотвратить полеты дронов над войсками

- рассказал полковник Мано-Микаэль Нокелайнен.

По его словам, глушилки, которые создают защитный купол протяженностью сотни метров для блокировки сигналов управления, видео и навигации беспилотников, будут развернуты вокруг критической инфраструктуры, такой как военные базы.

Указывается, что помимо глушилок, военные Финляндии приобрели ручные детекторы дронов Airfence и дополнительные прицелы для винтовок Smash, которые облегчают наведение на цель и сбивание дронов.

Напомним

За последние месяцы по меньшей мере десять европейских стран зафиксировали вторжение дронов в свое воздушное пространство, что вызвало обеспокоенность и привело к усилению мер безопасности. Румыния, Польша, Дания, Финляндия, Норвегия, Франция, Германия, Литва, Эстония и Бельгия стали свидетелями этих инцидентов, некоторые из которых связывают с Россией.

Дрон заметили над гидроэлектростанцией в Финляндии27.09.25, 12:29 • 4010 просмотров

Вадим Хлюдзинский

