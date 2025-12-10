Из-за угрозы со стороны России: Финляндия приобрела сотни глушилок и детекторов дронов

Финляндия приобрела сотни глушилок и детекторов беспилотников, что является частью усиления оборонных возможностей стран на восточном фланге НАТО после нападения России на Украину. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Отмечается, что дроны широко используются в Украине с момента вторжения России в 2022 году, но спешка по созданию возможностей борьбы с беспилотниками в НАТО усилилась после того, как около 20 предположительно российских беспилотников в сентябре вошли в воздушное пространство Польши и были сбиты.

Вооруженные силы Финляндии приобрели сотни глушилок SkyWiper Omni Max, изготовленных литовской компанией NT Service. ... Это очень важно для самозащиты войск. Другими словами, это позволяет предотвратить полеты дронов над войсками - рассказал полковник Мано-Микаэль Нокелайнен.

По его словам, глушилки, которые создают защитный купол протяженностью сотни метров для блокировки сигналов управления, видео и навигации беспилотников, будут развернуты вокруг критической инфраструктуры, такой как военные базы.

Указывается, что помимо глушилок, военные Финляндии приобрели ручные детекторы дронов Airfence и дополнительные прицелы для винтовок Smash, которые облегчают наведение на цель и сбивание дронов.

За последние месяцы по меньшей мере десять европейских стран зафиксировали вторжение дронов в свое воздушное пространство, что вызвало обеспокоенность и привело к усилению мер безопасности. Румыния, Польша, Дания, Финляндия, Норвегия, Франция, Германия, Литва, Эстония и Бельгия стали свидетелями этих инцидентов, некоторые из которых связывают с Россией.

