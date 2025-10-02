Через атаки рф є знеструмлення у кількох областях, в окремих регіонах обмеження - енергетики

$41.220.08
48.370.07
ukenru
09:13 • 3992 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
07:38 • 12033 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
06:36 • 16055 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
05:53 • 15741 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
05:30 • 26334 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 17104 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 19455 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 37021 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 50815 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30357 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.7м/с
83%
755мм
Популярнi новини
Бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та нової спеціальності2 жовтня, 01:45 • 14264 перегляди
На Буковині виявили контрабанду преміального французького вина майже на 1,6 мільйона.Photo2 жовтня, 02:33 • 16754 перегляди
Ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі: уряд змінив процедуру2 жовтня, 03:06 • 16754 перегляди
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дніPhoto05:59 • 14171 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу07:31 • 13258 перегляди
Публікації
День учителя 2025: що подарувати педагогу07:31 • 13442 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo05:30 • 26338 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 50818 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 42104 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 56791 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Роксолана Підласа
Сем Альтман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Копенгаген
Європа
Данія
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 45706 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 54407 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 37111 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 39901 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 49521 перегляди
Актуальне
Fox News
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
МіГ-31

Через атаки рф є знеструмлення у кількох областях, в окремих регіонах обмеження - енергетики

Київ • УНН

 • 1264 перегляди

Внаслідок ворожих атак на енергооб'єкти знеструмлено споживачів у кількох областях, найскладніше на Чернігівщині та Сумщині. Споживання електроенергії зростає, тому не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 10:00 до 22:00.

Через атаки рф є знеструмлення у кількох областях, в окремих регіонах обмеження - енергетики

Внаслідок ворожих атак на об’єкти енерегтики є знеструмлені споживачі у кількох областях, найскладніше - на Чернігівщині та Сумщині, в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії, водночас споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, тож слід не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 10:00 до 22:00, повідомили у НЕК "Укренерго" та Міненерго у четвер, пише УНН.

Наслідки обстрілів

"Внаслідок атак ворожих ударних БПЛА - на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині", - ідеться у повідомленні.

Енергетики, як вказано, роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

"Аварійно-відновлювальні роботи уже розпочались. В пріоритеті - заживлення критичної інфраструктури і комунально-побутових споживачів", - вказали у НЕК.

Станом на 2 жовтня в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії

- зазначили у Міненерго.

Споживання

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 2 жовтня, станом на 9:30, воно було на 2,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня", - сказано у повідомленні.

Причиною названо утримання хмарної погоди з опадами майже на всій території України, а також - суттєве зниження температури у більшості регіонів. "Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", - пояснили в Укренерго.

Учора, 1 жовтня, добовий максимум споживання був увечері - на 1,4% нижчим, ніж максимум попереднього дня.

"Сьогодні залишається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 10:00 до 22:00", - наголосили в НЕК.

У Чернігові після ударів рф досі складна ситуація зі світлом, школи переводять на дистанційку02.10.25, 10:20 • 1852 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Дощі в Україні
Електроенергія
Сумська область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Укренерго
Україна