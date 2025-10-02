Через атаки рф є знеструмлення у кількох областях, в окремих регіонах обмеження - енергетики
Київ • УНН
Внаслідок ворожих атак на енергооб'єкти знеструмлено споживачів у кількох областях, найскладніше на Чернігівщині та Сумщині. Споживання електроенергії зростає, тому не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 10:00 до 22:00.
Внаслідок ворожих атак на об’єкти енерегтики є знеструмлені споживачі у кількох областях, найскладніше - на Чернігівщині та Сумщині, в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії, водночас споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, тож слід не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 10:00 до 22:00, повідомили у НЕК "Укренерго" та Міненерго у четвер, пише УНН.
Наслідки обстрілів
"Внаслідок атак ворожих ударних БПЛА - на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині", - ідеться у повідомленні.
Енергетики, як вказано, роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.
"Аварійно-відновлювальні роботи уже розпочались. В пріоритеті - заживлення критичної інфраструктури і комунально-побутових споживачів", - вказали у НЕК.
Станом на 2 жовтня в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії
Споживання
"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 2 жовтня, станом на 9:30, воно було на 2,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня", - сказано у повідомленні.
Причиною названо утримання хмарної погоди з опадами майже на всій території України, а також - суттєве зниження температури у більшості регіонів. "Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", - пояснили в Укренерго.
Учора, 1 жовтня, добовий максимум споживання був увечері - на 1,4% нижчим, ніж максимум попереднього дня.
"Сьогодні залишається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 10:00 до 22:00", - наголосили в НЕК.
