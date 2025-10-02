$41.220.08
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
07:38 • 11045 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 15398 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53 • 15148 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 25345 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций
2 октября, 03:16 • 16858 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 19262 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - Сырский
1 октября, 17:21 • 36940 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 50299 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30335 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Из-за атак рф обесточивания в нескольких областях, в отдельных регионах ограничения - энергетики

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

В результате вражеских атак на энергообъекты обесточены потребители в нескольких областях, сложнее всего на Черниговщине и Сумщине. Потребление электроэнергии растет, поэтому не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 10:00 до 22:00.

Из-за атак рф обесточивания в нескольких областях, в отдельных регионах ограничения - энергетики

В результате вражеских атак на объекты энергетики обесточены потребители в нескольких областях, сложнее всего - в Черниговской и Сумской областях, в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии, в то же время потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту, поэтому следует не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 10:00 до 22:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Последствия обстрелов

"В результате атак вражеских ударных БПЛА - на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Самая сложная ситуация в Сумской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.

Энергетики, как указано, делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование.

"Аварийно-восстановительные работы уже начались. В приоритете - запитка критической инфраструктуры и коммунально-бытовых потребителей", - указали в НЭК.

По состоянию на 2 октября в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии

- отметили в Минэнерго.

Потребление

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 2 октября, по состоянию на 9:30, оно было на 2,1% выше, чем в это же время предыдущего дня", - сказано в сообщении.

Причиной названо удержание облачной погоды с осадками почти на всей территории Украины, а также - существенное снижение температуры в большинстве регионов. "Это обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети", - пояснили в Укрэнерго.

Вчера, 1 октября, суточный максимум потребления был вечером - на 1,4% ниже, чем максимум предыдущего дня.

"Сегодня остается необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 10:00 до 22:00", - подчеркнули в НЭК.

Юлия Шрамко

