Из-за атак рф обесточивания в нескольких областях, в отдельных регионах ограничения - энергетики

В результате вражеских атак на объекты энергетики обесточены потребители в нескольких областях, сложнее всего - в Черниговской и Сумской областях, в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии, в то же время потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту, поэтому следует не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 10:00 до 22:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Последствия обстрелов

"В результате атак вражеских ударных БПЛА - на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Самая сложная ситуация в Сумской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.

Энергетики, как указано, делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование.

"Аварийно-восстановительные работы уже начались. В приоритете - запитка критической инфраструктуры и коммунально-бытовых потребителей", - указали в НЭК.

По состоянию на 2 октября в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии - отметили в Минэнерго.

Потребление

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 2 октября, по состоянию на 9:30, оно было на 2,1% выше, чем в это же время предыдущего дня", - сказано в сообщении.

Причиной названо удержание облачной погоды с осадками почти на всей территории Украины, а также - существенное снижение температуры в большинстве регионов. "Это обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети", - пояснили в Укрэнерго.

Вчера, 1 октября, суточный максимум потребления был вечером - на 1,4% ниже, чем максимум предыдущего дня.

"Сегодня остается необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 10:00 до 22:00", - подчеркнули в НЭК.

