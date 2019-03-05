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Чехія поборола АЧС

Чехія поборола АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Чеська Республіка зняла обмеження на імпорт і експорт свинини. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Європейської комісії (ЄК), оскільки майже рік в Чехії не реєструвалися випадки африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на feedstuffs.com.

Вперше АЧС була виявлена в Чехії в червні 2017 року, в районі Злин (Злинський край). Десять місяців ветеринари країни боролися з АЧС, останній випадок захворювання був зафіксований в Чехії в квітні 2018 року.

"Оскільки з квітня 2018 року в Чехії більше не було виявлено випадків АЧС, Європейська комісія запропонувала зняти обмеження на експорт і імпорт свинини, і ця пропозиція була схвалена", - пише видання.

Належну боротьбу чехів з захворюванням оцінили в ЄК.

"Приклад Чехії демонструє, що коли інструменти і стратегії, розроблені в ЄС, застосовуються належним чином, хворобу можна контролювати і навіть викорінити. Це перемога, але ми не можемо дозволити собі послабити наші зусилля, оскільки боротьба з африканською чумою свиней все ще триває", - заявив Європейський комісар з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Вітяніс Андрюкайтіс.

Як повідомляв УНН, з метою мінімізації збитків українських фермерів в період епідемії АЧС, тваринники закликали Гройсмана знизити податки для свинарів.

У КМУ на прохання поки ніяк не відреагували.

Відзначимо, що шляхом зниження податків для свинарів пішла Бельгія. Відповідна підтримка місцевого фермерства, на думку бельгійського уряду, повинна допомогти фермерам "пережити АЧС" з меншими втратами.

Також нагадаємо, що в Раді запропонували страхувати українських свинарів від ризику зараження АЧС.

"... практика страхування агропромислового комплексу добре розвинена в західних країнах. Там, найчастіше до цього процесу залучені приватні страхові компанії. У США, наприклад, страховики пропонують поліси від АЧС навіть незважаючи на те, що цей вірус поки на території Штатів не зареєстрований", - розповів депутат Сергій Тригубенко.

У Мінагро страхувати фермерів згодні, однак, механізм такої послуги поки що не розробили.

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