АЧС: животноводы призывают Гройсмана снизить налоги для свиноводов

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Ассоциация животноводов Украины (АЖУ) обратилась в Кабинет Министров Украины и к Премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой временно снизить или отменить налоги для свиноводов в связи с эпидемией АЧС в стране. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АЖУ.