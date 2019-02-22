За рік Україна скоротила експорт свинини на рекордні майже 300% - аналітики
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У 2018 році Україна експортувала 1,7 тис. тонн свинини, що на 280% менше, аніж у 2017 році. Про це свідчать останні дані аналітичного відділу Ради з питань експорту продовольства (UFEB), передає УНН.
Натомість, імпорт свинини Україною за рік зріс на 510% - до 28,6 тис. тонн.
Виробництво свинини за рік зросло на незначні 4,8%. А поголів'я свиней в Україні у річному вимірюванні скоротилося на 2% - до 5,986 млн голів.
Як писав УНН, минулого року сталося понад 140 спалахів АЧС в різних областях країни. І держава досі не компенсувала фермерам більше як 27 млн грн збитків, завданих хворобою.
До цього, за словами депутата Сергія Тригубенка, привела "неспроможність контролюючих органів (Держпродспоживслужби) виконувати свої обов'язки".
В Асоціації тваринників вважають, що з метою мінімізації ризиків АЧС в Україні потрібно запровадити світову практику компартменталізації.