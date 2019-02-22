За рік Україна скоротила експорт свинини на рекордні майже 300% - аналітики

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У 2018 році Україна експортувала 1,7 тис. тонн свинини, що на 280% менше, аніж у 2017 році. Про це свідчать останні дані аналітичного відділу Ради з питань експорту продовольства (UFEB), передає УНН.