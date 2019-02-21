АЧС: тваринники запропонували шляхи мінімізації збитків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Аби зменшити економічні збитки від АЧС та забезпечити стабільне зростання галузі свинарства, фахівці Асоціації тваринників України (АТУ) пропонують перейняти світову практику компартменталізації. Про це заявила голова АТУ Ірина Паламар на круглому столі “Регулювання ринку м’яса: баланс між безпекою споживачів і розвитком бізнесу”, повідомляє прес-служба Асоціації, передає УНН.
Потрібно перейняти світову практику – процедуру компартменталізації. Це поділ тваринницьких господарств за ступенем біологічного захисту. Такий механізм дозволить працювати підприємствам, навіть, в умовах АЧС, врегулювати ситуацію із забороною експорту української свинини та підтримати вітчизняних виробників, наголошують експерти АТУ.
Ті підприємства, які мають та підтверджують необхідний рівень захисту від проникнення захворювання на свою територію, повинні отримувати статус безпечних, що дозволить їм вільно здійснювати міжнародну торгівлю, навіть, за умови присутності в країні АЧС, пояснили фахівці.
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В АТУ додали, що для запровадження процедури компартменталізації потрібно внести зміни до чинного законодавства, проте Мінагрополітики із цим не поспішають.
"В Мінагрополітики знаходилося на розгляді декілька проектів нормативно-правових актів щодо запровадження компартменталізації. Ми неодноразово зверталися щодо пришвидшення їх прийняття.Тобто, потрібно активізуватися зусилля, щоби все необхідне законодавство було прийняте, й українські господарства змогли експортувати свинину", – зазначила з цього приводу голова АТУ Ірина Паламар.
Як писав УНН, свинина в Україні вже дорожча, аніж в ЄС. І АЧС у цьому є чи не найбільшим "винуватцем".
За словами депутата Сергія Тригубенка, подальший наступ хвороби на українське фермерство загрожує ще більшим зростанням цін на сало і свинину, а також ростом показників імпорту цих продуктів з інших країн.