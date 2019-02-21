АЧС: животноводы предложили пути минимизации убытков

Нужно перенять мировую практику — процедуру компартментализации. Это разделение животноводческих хозяйств по степени биологической защиты. Такой механизм позволит работать предприятиям даже в условиях АЧС, урегулировать ситуацию с запретом экспорта украинской свинины и поддержать отечественных производителей, отмечают эксперты АЖУ.

Те предприятия, которые имеют и подтверждают необходимый уровень защиты от проникновения заболевания на свою территорию, должны получать статус безопасных, что позволит им свободно осуществлять международную торговлю даже при условии присутствия в стране АЧС, пояснили специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС

В АЖУ добавили, что для введения процедуры компартментализации нужно внести изменения в действующее законодательство, однако в Минагрополитики с этим не спешат.

“В Минагрополитики находилось на рассмотрении несколько проектов нормативно-правовых актов о введении компартментализации. Мы неоднократно обращались к ускорению их принятия. То есть, нужно активизировать усилия, чтобы все необходимое законодательство было принято, и украинские хозяйства смогли экспортировать свинину”, — отметила по этому поводу председатель АЖУ Ирина Пономарь.

Как писал УНН, свинина в Украине уже дороже, чем в ЕС. И АЧС является в этом едва ли не самым большим “виновником”.

По словам депутата Сергея Тригубенко, дальнейшее наступление болезни на украинское фермерство грозит еще большим ростом цен на сало и свинину, а также ростом показателей импорта этих продуктов из других стран.