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АЧС: животноводы предложили пути минимизации убытков

АЧС: животноводы предложили пути минимизации убытков

Киев  •  УНН

 • 10793 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Чтобы уменьшить экономический ущерб от АЧС и обеспечить стабильный рост отрасли свиноводства, специалисты Ассоциации животноводов Украины (АЖУ) предлагают перенять мировую практику компартментализации. Об этом заявила председатель АЖУ Ирина Пономарь на круглом столе "Регулирование рынка мяса: баланс между безопасностью потребителей и развитием бизнеса", сообщает пресс-служба Ассоциации, передает УНН.

Нужно перенять мировую практику — процедуру компартментализации. Это разделение животноводческих хозяйств по степени биологической защиты. Такой механизм позволит работать предприятиям даже в условиях АЧС, урегулировать ситуацию с запретом экспорта украинской свинины и поддержать отечественных производителей, отмечают эксперты АЖУ.

Те предприятия, которые имеют и подтверждают необходимый уровень защиты от проникновения заболевания на свою территорию, должны получать статус безопасных, что позволит им свободно осуществлять международную торговлю даже при условии присутствия в стране АЧС, пояснили специалисты.

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В АЖУ добавили, что для введения процедуры компартментализации нужно внести изменения в действующее законодательство, однако в Минагрополитики с этим не спешат.

“В Минагрополитики находилось на рассмотрении несколько проектов нормативно-правовых актов о введении компартментализации. Мы неоднократно обращались к ускорению их принятия. То есть, нужно активизировать усилия, чтобы все необходимое законодательство было принято, и украинские хозяйства смогли экспортировать свинину”, — отметила по этому поводу председатель АЖУ Ирина Пономарь.

Как писал УНН, свинина в Украине уже дороже, чем в ЕС. И АЧС является в этом едва ли не самым большим  “виновником”.

По словам депутата Сергея Тригубенко, дальнейшее наступление болезни на украинское фермерство грозит еще большим ростом цен на сало и свинину, а также ростом показателей импорта этих продуктов из других стран.

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