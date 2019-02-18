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АЧС у Бельгії: уряд хоче скасувати податки для свинарів

АЧС у Бельгії: уряд хоче скасувати податки для свинарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Уряд Бельгії запропонував знизити або тимчасово скасувати податки для свинарів. На думку урядовців, це зменшить тиск на галузь, яка страждає від розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН із посиланням на Meat-Inform.

Повідомляється, що поки що від АЧС у Бельгії не постраждало жодне свиногосподарство. Утім, вірус досить швидко поширюється серед диких тварин.

"Сьогодні живець в країні продають в середньому за 1,161 євро за кілограм. Для порівняння, в Іспанії середня ціна свиней забійних кондицій цього тижня становить 1,423 євро за кілограм, у Франції – 1,38, а в Німеччині – 1,346 євро за кілограм", - йдеться у повідомленні.

Зараз уряд Бельгії розглядає варіанти допомоги свинарям. Один із них - зменшити тиск на галузь шляхом зниження податків або їх тимчасового скасування.

Нагадаємо, українські фермери несуть від АЧС колосальні збитки. За даними депутата Сергія Тригубенка, держава досі не компенсувала свинарям понад 27 млн грн збитків, завданих хворобою торік.

З метою мінімізації шкоди від АЧС, у Мінагрополітики планують запропонувати страхування українських свиногосподарств.

Яка точно модель для цього буде обрана - поки не говорять. Обіцяли презентувати її на початку поточного року.

Приватні страхові компанії пояснили, що не проти страхувати фермерів від АЧС, але така послуга буде коштувати не дешево.

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