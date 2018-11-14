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В Асоціації свинарів назвали оптимальним групове страхування від АЧС

В Асоціації свинарів назвали оптимальним групове страхування від АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Фахівці Асоціації свинарів України (АСУ) працюють над розробкою програми компенсацій свиногосподарствам втрат, спричинених африканською чумою свиней (АЧС). Про це у коментарі УНН повідомила віце-президент Асоціації Оксана Юрченко.

Йдеться, зокрема, про групове страхування від ризиків АЧС, уточнила вона.

"Сьогодні в Україні є кілька компаній, які пропонують послуги зі страхування ризиків, але для виробників це надзвичайно дорого. Тому, у співпраці з міжнародними партнерами працюємо над розробкою групового страхування для низки господарств. Наразі це лише концепція, на яку чекають обговорення та узгодження", - пояснила експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Страхові компанії завили про готовність страхувати фермерів від АЧС

Основною перевагою групового страхування є перенесення невикористаних коштів у страховий фонд наступного року, зазначила Юрченко. Це за винятком франшизи, додала вона.

"У випадку індивідуального страхування невикористані за рік кошти згорають", - пояснила віце-президент АСУ, додавши, що у розрізі років це значно здешевить відсоткову ставку, яку сплачує підприємство.

Нагадаємо, напередодні у Мінагрополітики заявили, що планують запропонувати українським свинарям механізм компенсації збитків від АЧС. Яка точно модель для цього буде обрана - поки не говорять. Обіцяють, що презентують її з початком нового року.

Приватні страхові компанії пояснили, що теж не проти страхувати фермерів від АЧС, але така послуга буде не з дешевих.

За словами депутата Сергія Тригубенка, оптимальну модель майбутнього страхування треба напрацьовувати у спільному діалозі між фермерами, страхувальниками та державою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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