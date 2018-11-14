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В Ассоциации свиноводов назвали оптимальным групповое страхование от АЧС

В Ассоциации свиноводов назвали оптимальным групповое страхование от АЧС

Киев  •  УНН

 • 12498 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Специалисты Ассоциации свиноводов Украины (АСУ) работают над разработкой программы компенсаций свинохозяйствам потерь, вызванных африканской чумой свиней (АЧС). Об этом в комментарии УНН сообщила вице-президент Ассоциации Оксана Юрченко.

Речь идет о групповом страховании от рисков АЧС, уточнила она.

"Сегодня в Украине есть несколько компаний, которые предлагают услуги по страхованию рисков, но для производителей это очень дорого. Поэтому, в сотрудничестве с международными партнерами работаем над разработкой группового страхования для ряда хозяйств. Пока это только концепция, которую ждут обсуждения и согласования", - пояснила эксперт.

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Основным преимуществом группового страхования является перенос неиспользованных средств в страховой фонд в следующем году, отметила Юрченко. Это за вычетом франшизы, добавила она.

"В случае индивидуального страхования неиспользованные за год средства сгорают", - пояснила вице-президент АСУ, добавив, что в разрезе лет это значительно удешевит процентную ставку, которую платит предприятие.

Напомним, накануне в Минагрополитики заявили, что планируют предложить украинским свинарям механизм компенсации убытков от АЧС. Какая точно модель для этого выбрана - пока не говорят. Обещают, что представлят ее с началом нового года.

Частные страховые компании объяснили, что тоже не против страховать фермеров от АЧС, но такая услуга будет не из дешевых.

По словам депутата Сергея Тригубенко, оптимальную модель будущего страхования надо нарабатывать в совместном диалоге между фермерами, страховщиками и государством.

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