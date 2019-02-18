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АЧС в Бельгии: правительство хочет отменить налоги для свиноводов

АЧС в Бельгии: правительство хочет отменить налоги для свиноводов

Киев  •  УНН

 • 9040 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Правительство Бельгии предложил снизить или временно отменить налоги для свиноводов. По мнению чиновников, это уменьшит давление на отрасль, которая страдает от распространения африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на Meat-Inform.

Сообщается, что пока от АЧС в Бельгии не пострадало ни одно свинохозяйство. Впрочем, вирус довольно быстро распространяется среди диких животных.

"Сегодня живец в стране продают в среднем за 1,161 евро за килограмм. Для сравнения, в Испании средняя цена свиней убойных кондиций на этой неделе составляет 1,423 евро за килограмм, во Франции - 1,38, а в Германии - 1,346 евро за килограмм", - говорится в сообщении.

Сейчас правительство Бельгии рассматривает варианты помощи свинарям. Один из них - уменьшить давление на отрасль путем снижения налогов или их временной отмены.

Напомним, украинские фермеры несут от АЧС колоссальные убытки. По данным депутата Сергея Тригубенко, государство до сих пор не компенсировало свинарям более 27 млн грн убытков, причиненных болезнью в прошлом году.

С целью минимизации ущерба от АЧС, в Минагрополитики планируют предложить страхование украинских свинохозяйств.

Какая точно модель для этого выбрана - пока не говорят. Обещали представить ее в начале текущего года.

Частные страховые компании объяснили, что не против страхования фермеров от АЧС, но такая услуга будет стоить не дешево.

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