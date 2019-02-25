АЧС: тваринники закликають Гройсмана знизити податки для свинарів

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Асоціація тваринників України (АТУ) звернулася до Кабінету Міністрів України та Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана із проханням тимчасово знизити або скасувати податки для свинарів у зв’язку з епідемією АЧС в країні. Про це УНН повідомили у прес-службі АТУ.