АЧС: тваринники закликають Гройсмана знизити податки для свинарів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Асоціація тваринників України (АТУ) звернулася до Кабінету Міністрів України та Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана із проханням тимчасово знизити або скасувати податки для свинарів у зв’язку з епідемією АЧС в країні. Про це УНН повідомили у прес-службі АТУ.
В асоціації поінформували Кабмін про те, що аналогічний механізм підтримки свинарів запровадив сьогодні уряд Бельгії.
На переконання експертів АТУ, тимчасова відмова від оподаткування українських свиноферм допоможе їм вижити в умовах постійних спалахів АЧС.
Сьогодні українські виробники свинини несуть колосальні збитки від хвороби, а торік було зафіксовано щонайменше 145 спалахів АЧС, аргументують в Асоціації.
"Через АЧС Україна втратила статус нетто-експортера свинини, хоча раніше Україна експортувала рекордні обсяги свинини. Сьогодні Україна б’є рекорди щодо імпорту свинини. Лише за минулий рік обсяги імпорту свинини Україною зросли у понад 5 разів. Так, у 2017 році Україна імпортувала 8 тис. тонн свинини (у забійній вазі), у 2018 році - 44 тис. тонн", - йдеться в повідомленні АТУ.
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Збитки українських фермерів через АЧС продовжують зростати, а ціни на живець свиней забійних кондицій постійно знижуються, продовжили в АТУ. Це призвело до того, що свинарські господарства працюють в нуль чи навіть у збиток, наголошують експерти.
"Ми вважаємо, що за прикладом Бельгії, в Україні також мають бути знижені чи тимчасово скасовані податки для виробників свинини, допоки ситуація з АЧС не стабілізується. Держава має підтримати галузь свинарства в складний період!" - йдеться у тексті звернення АТУ.
Як писав УНН, Уряд Бельгії запропонував знизити або тимчасово скасувати податки для свинарів. На думку урядовців, це зменшить тиск на галузь, яка страждає від розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС).
В українському парламенті вже прокоментували приклад Бельгії, проте запропонували свій варіант захисту свинарів, зокрема, шляхом налагодження системи страхування від ризиків АЧС.
Нагадаємо, за словами депутата Сергія Тригубенка, держава досі не компенсувала понад 27 млн грн збитків, завданих українським фермерам хворобою у минулому році.