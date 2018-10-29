МинАПК может ввести практику страхования фермеров от АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. На 2019 год Минагрополитики рассматривает возможность введения программы компенсации свинохозяйствам потерь, вызванных африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщил руководитель экспертной группы в сфере ветмедицины, здоровья и благополучия животных Директората безопасности и качества пищевой продукции Минагрополитики Дмитрий Мороз, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Ассоциации свиноводов Украины.
Он также отметил, что по ряду объективных причин средства существующих программ поддержки не будут использованы в полном объеме до конца года. Поэтому Минагрополитики рассматривает другие возможности поддержки, в частности компенсацию эпизоотических рисков для свиноводов.
По словам председателя Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, создание страховых или резервных фондов — дело не одного дня, но этот вопрос следует обсуждать и воплощать в жизнь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страховые компании готовы рассмотреть возможность страхования от АЧС
Он также добавил, что по логике возмещения промышленным производителям по АЧС стоило бы “привязать” к уровню биобезопасности хозяйства.
“Было бы справедливо, чтобы уровень биобезопасности оценивали независимые консультанты или представители страховой компании, а не чиновник, который решает объемы компенсации. Страхование — реальный механизм, который, прежде всего, снижает риски для самого бизнеса. В случае чрезвычайной ситуации производитель понимает, что сможет получить средства на восстановление деятельности”, — отметил Лапа.
Напомним, вернуть практику страхования от АЧС в Украину в сентябре прошлого года предложил депутат Сергей Тригубенко.
По его словам, страховые гарантии могли бы значительно минимизировать потери фермеров и государства в целом.
“А на данный момент убытки отечественного аграрного сектора от АЧС уже достигают миллиардов гривен.
...Для того, чтобы дело сдвинулось с места, прежде всего, нужна поддержка специалистов-аграриев, чтобы правильно вычислить формулу страховых взносов: которые, с одной стороны, были бы под силу платить фермеру, и каких бы хватало для покрытия убытков в случае поражения болезнью”, — отметил политик.