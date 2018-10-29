МінАПК може ввести практику страхування фермерів від АЧС

Він також зазначив, що за низкою об'єктивних причин кошти наявних програм підтримки не будуть використані в повному обсязі до кінця року. Тому Мінагрополітики розглядає можливість вибрати підтримки, зокрема компенсацію епізоотичних ризиків для свинарів.

За словами голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи, створення страхових або резервних фондів - справа не одного дня, але це питання слід обговорювати і втілювати в життя.

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Він також додав, що за логікою відшкодування промисловим виробникам за АЧС варто було б "прив'язати" до рівня біобезпеки господарства.

"Було б справедливо, щоб рівень біобезпеки оцінювали незалежні консультанти або представники страхової компанії, а не чиновник, який вирішує обсяги компенсації. Страхування - реальний механізм, який, перш за все, знижує ризики для самого бізнесу. У разі надзвичайної ситуації виробник розуміє, що зможе отримати кошти на відновлення діяльності", - зазначив Лапа.

Нагадаємо, повернути практику страхування від АЧС в Україну у вересні минулого року запропонував депутат Сергій Тригубенко.

За його словами, страхові гарантії могли б значно мінімізувати втрати фермерів і держави в цілому.

"А на даний момент збитки вітчизняного аграрного сектора від АЧС вже сягають мільярдів гривень.

... Для того щоб справа зрушила з місця, перш за все, потрібна підтримка фахівців-аграріїв, щоб правильно вирахувати формулу страхових внесків: які, з одного боку, були б під силу платити фермеру, і яких би вистачало для покриття збитків в разі ураження хворобою", - зазначив політик.