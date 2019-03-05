Чехия поборола АЧС

Впервые АЧС была обнаружена в Чехии в июне 2017 года, в районе Злин (Злинский край). Десять месяцев ветеринары страны боролись с АЧС, последний случай заболевания был зафиксирован в Чехии в апреле 2018 года.

"Поскольку с апреля 2018 года в Чехии больше не было выявлено случаев АЧС, Европейская комиссия предложила снять ограничения на экспорт и импорт свинины, и это предложение было одобрено", - пишет издание.

Надлежащую борьбу чехов с заболеванием оценили в ЕК.

"Пример Чехии демонстрирует, что когда инструменты и стратегии, разработанные в ЕС, применяются надлежащим образом, болезнь можно контролировать и даже искоренить. Это победа, но мы не можем позволить себе ослабить наши усилия, поскольку борьба с африканской чумой свиней все еще продолжается", - заявил Европейский комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Витянис Андрюкайтис.

Как сообщал УНН, с целью минимизации убытков украинских фермеров в период эпидемии АЧС, животноводы призывали Гройсмана снизить налоги для свиноводов.

В КМУ на просьбу пока никак не отреагировали.

Отметим, что путем снижения налогов для свиноводов пошла Бельгия. Соответствующая поддержка местного фермерства, по мнению бельгийского правительства должна помочь фермерам "пережить АЧС" с меньшими потерями.

Также напомним, что в Раде предложили страховать украинских свиноводов от риска заражения АЧС.

"...практика страхования агропромышленного комплекса хорошо развита в западных странах. Там, зачастую к этому процессу привлечены частные страховые компании. В США, к примеру, страховщики предлагают полисы от АЧС даже несмотря на то, что этот вирус пока на территории Штатов не зарегистрирован", - рассказал депутат Сергей Тригубенко.

В Минагро страховать фермеров согласны, однако, механизм такой услуги пока еще не разработали.