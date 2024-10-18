Час для оновлення: чому голові НБУ варто задуматися про оновлення команди

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний останнім часом зіткнувся з серйозними викликами в управлінні регулятором. Поряд із труднощами, що викликані повномасштабним вторгненням росії в Україну та складнощами на банківському ринку, НБУ також опинився у центрі кількох скандалів, пов'язаних із діями ключових посадовців, які можуть підривати авторитет регулятора. Все це створює необхідність для Пишного замислитися над оновленням команди і залученням нових, більш компетентних кадрів, пише УНН.

НБУ відкритий до оновлення?

В одному з нещодавніх інтервʼю голова НБУ Андрій Пишний розповів журналістам, що до його приходу в регулятор тут уже була сформована доволі стійка команда, і була потреба лише в деяких її оновленнях.

Тобто в Національному банку вже була доволі стійка команда, експертно дуже ґрунтовна, в якихось елементах я побачив потребу її оновити і десь підсилити. Але наразі ця композиція склалася і розвиватиметься - сказав Пишний.

Водночас він додав, що Нацбанк відкритий до посилення своєї команди новими кадрами. "В моєму розумінні Національному банку як інституції завжди потрібно пам’ятати про те, що залучати найкращі кадри з ринку – це отримувати додаткову експертизу і підживлювати свою спроможність. Через це, я вважаю, нам потрібно бути навіть більше агресивними в пошуку талантів та ідей, щоб наша команда постійно отримувала приплив нового інтелекту, нових думок, нового розуміння ситуації, певних свіжих поглядів. І я бачу відкритість до цього, в тому числі й у членів правління: усі зацікавлені в тому, щоб наша команда посилювалася", - зазначив Пишний.

При цьому він дипломатично оминув тему скандалів, які останнім часом супроводжують його підлеглих.

Справа головного юриста НБУ

Зокрема, Андрій Пишний, як і раніше відмовчується щодо кримінального провадження проти головного юриста НБУ Олександра Зими. До речі, він отримав посаду директора юридичного департаменту Нацбанку завдяки Пишному, адже вони разом раніше працювали в "Ощадбанку".

Кримінальне провадження було відкритне через лист Зими до Фонду гарантування вкладів фізосіб. У документі Зима, який одночасно є головним юристом Нацбанку і головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізосіб, від імені Нацбанку рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти Національного банку України.

Йшлося про чотири позови, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.

Фонд дослухався до рекомендації, яку отримав від імені регулятора. Лист містив цифровий підпис Олександра Зими.

За словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Наразі справа Зими передана з ДБР на розслідування Печерському управлінню поліції м.Києва. Правоохоронці повідомили УНН, що планують визначити коло потерпілих, а також допитати головного юриста Нацбанку. Також, після вручення Зимі повідомлення про підозру слідчі звертатимуться із клопотанням до суду щодо відсторонення його від виконання обовʼязків директора юридичного департаменту НБУ.

Своїми діями Зима, який одночасно також очолює Адмінраду Фонду гарантування вкладів, міг поставити під сумнів незалежність дирекції Фонду, що тепер має негативний вплив на взаємодію з міжнародними фінансовими інститутами. Адже не виключено що, наприклад, МВФ, через незадоволення ситуацією, почав активно вимагати від України розробки процедури і проведення відкритого конкурсу на посаду директора-розпорядника ФГВФО.

Окрім юридичних аспектів, справа Зими також ставить під сумнів прозорість дій регулятора, що негативно впливає на довіру до банківської системи та може нашкодити відносинам з міжнародними партнерами.

Конфлікт із військовим-добровольцем

Інший скандальний випадок – поведінка керівника Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павла Поляруша, якого, до речі, журналісти називали головним претендентом на вакантну наразі посаду керівника Фонду гарантування вкладів. За даними ЗМІ, Поляруш, будучи нетверезим, вступив у конфлікт із відомим білоруським військовим-добровольцем Андрієм Трацевським (Безсмертний), погрожуючи йому фізичною розправою та нагородною зброєю.

Інцидент стався на дорозі біля одного зі столичних ЖК. Чиновник НБУ, за словами Трацевського, вискочив під колеса військовому, перекрив рух, почав битися і сказав, що з нагородної зброї прострелить йому ноги. Поляруш все заперечив. На ще одному відео, опублікованому військовим, видно, що поліцейські під час огляду автомобіля Поляруша знайшли у нього предмет, дуже схожий на пістолет. За словами Трацевського, Поляруш нібито заявив, що "всіх купить" і перед правоохоронцями сказав, що "всі білоруські добровольці або поїдуть назад у Білорусь, або стоятимуть на колінах у Покровську". Відео з місця події завірусилися у соцмережах і викликали обурення у користувачів. Вони вимагали реакції керівництва НБУ на цей інцидент.

У поліції Києва УНН повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтями "погроза вбивством" і "нанесення легких тілесних ушкоджень", а також склали протокол щодо Поляруша за керування автомобілем у нетверезому стані. Крім того правоохоронці підтвердили, що вилучили у посадовця зброю.

У Національному банку України обмежилися коротким повідомленням, у якому натякнули, що Поляруша до відповідальності не притягуватимуть, бо "інцидент", у якому він фігурував, "не пов’язаний із виконанням професійних обов’язків" та стався в неробочий час. В Нацбанку також пообіцяли провести службову перевірку. На цьому комунікація регулятора із суспільством завершилася. Жодного осуду чи жалю з приводу того що сталося керівництво НБУ не висловлювало, як і не повідомлялося про результати внутрішнього розслідування.

Конфлікт чиновника НБУ із військовим як мінімум продемонстрував не найліпші моральні якості Поляруша. Не додає йому плюсів й інформація, яку виявили журналісти, що він неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Зокрема, за даними ЗМІ, у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Водночас на яких підставах Поляруш їздив за кордон з лютого по листопад 2022 року, не відомо.

Рожкова vs Верховний суд

Не менш показовою є ситуація із першою заступницею голови НБУ Катериною Рожковою. Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду поставив крапку в судовій тяганині між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та колишнім керівництвом "Платинум банку", який у 2017 році був визнаний неплатоспроможним. Серед десяти відповідачів по справі була зокрема й Рожкова. Вона, перед призначенням у Нацбанк, працювала членом правління банку.

За рішенням суду відповідачі повинні компенсувати 1,5 млрд грн збитків, які були завдані "Платинум банку" через видачу непрацюючих кредитів (NPL). Кошти, відповідно до декларації Рожкової, списуються з її рахунків.

Попри рішення суду, який фактично вирішив, що в тому числі Рожкова допустила порушення, які завдали колосальних збитків, вона продовжує працювати у Національному банку України і вирішувати долю інших фінансових установ.

Тобто у цьому випадку, як і інших скандалах, де фігурувала Рожкова, керівництво Нацбанку не бачить проблем.

Голова НБУ Андрій Пишний навіть не захотів пояснювати цю ситуацію депутатам на засіданні Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Зокрема, коли один із членів комітету поцікавився у нього, чи коректно, що Рожкова продовжує працювати на своїй посаді після рішення Верховного суду, Пишний відповів: "Я би зараз не занурювався в обговорення цього питання".

Це створює враження, що високопосадовці можуть уникати відповідальності, навіть коли їхня робота завдає шкоди державі.

На фоні таких численних скандалів постає питання про необхідність кадрових змін у Нацбанку. Відсутність адекватної реакції на такі порушення дискредитує роботу установи та підриває її авторитет як фінансового регулятора. Андрію Пишному, як голові НБУ, мабуть, варто замислитись над оновленням своєї команди та запрошенням професіоналів із високими моральними якостями та репутацією, щоб забезпечити прозорість, ефективність і надійність роботи регулятора.